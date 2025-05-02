путін міг змінити тактичні цілі у війні проти України – CNN
02 травня 2025, 12:32
Фото: REUTERS
Нові розвіддані говорять про те, що російський диктатор путін міг змінити свою увагу у війні проти України на більш короткострокові цілі.
російський диктатор путін, імовірно, змістив свою безпосередню увагу у війні в Україні на більш короткострокові цілі – зміцнення своїх позицій на захоплених його військами територіях і стимулювання економіки країни, яка перебуває у скрутному становищі
Про це свідчать нові розвіддані, з якими ознайомилися американські та західні чиновники, пише CNN із посиланням на обізнані джерела.
Це свідчить про еволюцію нещодавніх оцінок американської та західної розвідок, які вказували на те, що путін вважає стан війни вигідним для себе, що у нього є імпульс, а також людські ресурси для того, щоб вести більш тривалу боротьбу і захопити всю Україну.
За словами двох американських джерел, думка про те, що путін змінив свою позицію, зіграла на руку президенту США Дональду Трампу та його переговірникам, які вважають, що російський диктатор може бути більш готовим до розгляду можливості укладення мирної угоди.
При цьому високопоставлені американські чиновники залишаються скептично налаштованими щодо путіна і його неодноразових заяв про бажання досягти миру. Існує також поширена думка, що навіть якщо росія погодиться на запропонований варіант угоди, вона може спробувати відновити війну і спробувати захопити більшу частину України в довгостроковій перспективі.
"Я думаю, що він, можливо, розмірковує – не хочу сказати, що про менш масштабні цілі – але про те, якою є реалістична мета на ближчу перспективу. Все це дійсно залежить від того, що США готові покласти на стіл переговорів, щоб він міг не просто заявити про перемогу всередині країни, а дійсно відчути, що він досягнув чогось, що варте значної паузи, а потім, можливо, повернутися до боротьби в якийсь момент пізніше", - сказав високопоставлений представник західної розвідки.
Чиновник вказав на неодноразові посилання путіна на те, звідки історично походить російський народ, і сказав, що він зберігає "довгострокову мету" – захопити більшу частину України, "принаймні ті частини, які є колискою російської цивілізації" в очах путіна.
Один із європейських чиновників погодився, що москва готова "підіграти" США і обмежити свої безпосередні цілі заради поліпшення відносин з Вашингтоном, але "явно не відмовилася від своїх максималістських цілей у війні".