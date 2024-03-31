путін мобілізує ще 150 тисяч осіб від 18 років

кремль опублікував указ президента рф Володимира путіна про весняний призов.

Очікується, що мобілізують ще 150 тисяч росіян.

Про це йдеться в указі путіна.

Згідно з підписаним документом, з 1 квітня до 15 липня на військову службу у росії призвуть 150 тисяч осіб віком від 18 до 30 років чекають на службу.

В росії проводять призови в армію двічі на рік - навесні і восени.