путін може оголосити нову мобілізацію вже в кінці вересня

Очікується, що указ буде підписаний наприкінці наступного місяця.

У кремлі підготували проєкт указу президента рф владіміра путіна про оголошення мобілізації.

Про це повідомляє ZN з посиланням на джерела в українських спецслужбах.

Дата підписання указу вибрана невипадково. По-перше, в росії вже пройде Єдиний день голосування і негативна реакція росіян на указ не вплине на їх підтримку кандидатів від "Єдиної росії". По-друге, очікується, що на момент підписання указу з відпусток та канікул повернеться більшість російських громадян.

В указі також планується запропонувати тим росіянам мобілізаційного віку, які знаходяться за кордоном, повернутися до росії протягом тижня після підписання документу.