путін може сподіватися, що Вашингтон замовкне – FT

російський лідер прагне відновити сферу впливу в Європі.

путін може сподіватися, що Вашингтон замовкне, а "американська імперія", своєю чергою, завалиться. З погляду москви, такі можливості виглядають заманливо. Обрання Дональда Трампа на другий термін поставить західний альянс у безпрецедентно важке становище. Зміни в політиці, які можуть бути ініційовані Трампом, як-от повна відмова від підтримки України або вихід США з НАТО — це лише один із можливих шляхів до досягнення цілей росії.

Про це повідомляє Financial Times.

Другий, менш обговорюваний шлях не залежить від свідомої зміни політики з боку Білого дому. За цим сценарієм, після обрання Трампа американський уряд і суспільство опиняться в стані безладу. Заклопотана власними внутрішніми конфліктами, американська еліта втратить бажання або здатність поширювати владу по всьому світу.

Період "втрати впевненості", викликаний післявиборчими потрясіннями в США, здається дуже правдоподібним. Якщо Трамп переможе, він ясно дав зрозуміти, що має намір помститися своїм політичним ворогам. У протрампівських аналітичних центрах розробляються плани з чищення вищих чинів уряду США. Чиновники Пентагону побоюються, що Трамп вважає вище керівництво Збройних сил США нелояльним, оскільки вони чинили опір його вимогам вивести війська на вулиці.

Навіть якщо Трамп програє Байдену, існує велика ймовірність політичних потрясінь у США. Хто може повірити, що Трамп або його прихильники змиряться з поразкою? Повторення штурму Капітолія 6 січня 2021 року — тільки цього разу з додатковою підтримкою з боку політиків і судів на державному рівні — видається цілком імовірним.

До старої жорстокої радянської моделі панування прагнув путін у 2022 році, коли розпочав повномасштабну війну в Україні. Але світ змінився в такий спосіб, якого він не розумів. Українці дали відсіч, і Захід забезпечив їх зброєю — на відміну від 1956 і 1968 років, коли США та їхні союзники стояли осторонь і не змогли протистояти втручанню москви.

Американська система альянсів у Європі — на відміну від радянського блоку 1989 року — заснована на згоді. Якщо 1989 року поляки й чехи бажали виведення радянських військ, то сьогодні країни ЄС були б приголомшені, якби американці відступили.