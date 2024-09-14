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ПОЛІТИКА

путін може вдатися до ядерного випробування для залякування Заходу – аналітики

14 вересня 2024, 16:32
путін може вдатися до ядерного випробування для залякування Заходу – аналітики
Фото: з вільного доступу
Також путін може збільшити атаки на цивільну інфраструктуру в Україні або вдатися до саботажу в Європі.

Нещодавно путін погрожував НАТО війною, якщо Захід дозволить Україні використовувати свої ракети дальнього радіусу дії для удару по росії. Варіанти відповіді владіміра путіна можуть включати удар по британських військових об'єктах поблизу росії або, в крайньому разі, проведення ядерного випробування, щоб продемонструвати свої наміри, вважають три аналітики.

Ульріх Кюн, експерт з питань озброєнь з Інституту досліджень миру і політики безпеки в Гамбурзі, заявив, що не виключає, що путін вирішить надіслати якесь ядерне послання — наприклад, випробувати ядерну зброю, щоб залякати Захід, інформує Reuters.

"Ядерні випробування були б чимось новим. Я б не виключав цього, і це відповідало б тому, що росія за останні кілька років зруйнувала низку міжнародних угод з безпеки, під якими вона підписалася протягом десятиліть", — сказав він.

Кюн також вважає, що, якщо не брязкати ядерними шаблями й не завдавати ударів по британських об'єктах, то більш передбачуваною відповіддю може бути посилення росією атак на українську цивільну інфраструктуру. Іншим варіантом може стати ескалація росією "гібридних" дій, як-от саботаж у Європі або втручання у виборчу кампанію в США, сказав Кюн.

Герхард Манготт, фахівець з питань безпеки з Університету Інсбрука в Австрії, сказав в інтерв'ю, що він також вважає можливим, хоча, на його думку, малоймовірним, що відповідь росії може бути ядерною.

"росіяни можуть провести ядерне випробування. Вони зробили всю необхідну підготовку. Вони могли б підірвати тактичну ядерну зброю десь на сході країни, щоб продемонструвати, що (вони) мають це на увазі, коли кажуть, що ми врешті-решт вдамося до ядерної зброї", — зазначив Манготт.

У випадку з Великою Британією москва, ймовірно, оголосить, що Лондон перейшов від гібридної проксі-війни з росією до прямої збройної агресії, якщо дозволить Києву запустити ракети Storm Shadow по росії, заявив колишній радник кремля Сєргєй Марков.

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