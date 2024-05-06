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путін може завершити війну за 5 хвилин лише одним дзвінком – Сікорський

06 травня 2024, 11:11
путін може завершити війну за 5 хвилин лише одним дзвінком – Сікорський
Фото: polradio.pl
Водночас, польський дипломат наразі не бачить передумов для того, щоб російський диктатор відмовився від загарбницьких цілей.

Один дзвінок російського диктатора путіна міністру оборони Сергію Шойгу може завершити війну проти України "за п'ять хвилин". 

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський в інтерв'ю RMF 24, відповідаючи на запитання, коли, на його думку, може закінчитися російсько-українська війна.

"Війна може закінчитися за п'ять хвилин. Одним телефонним дзвінком путіна до Шойгу. Це агресивна колоніальна війна, і вона закінчиться, коли агресор прийде до висновку, що жертви не варті кінцевої мети. Але до цього висновку агресор ще не дійшов", – висловився Сікорський.

Очільник польської дипломатії сподівається, що союзники "окреслять практичні кроки для зміцнення безпеки України, щоб за кілька років Україна могла приєднатися до євроатлантичних інституцій". Водночас Сікорський наголосив, що "немає підстав створювати нереалістичні очікування, які не вийде реалізувати".

Радослав Сікорськийвійна в Україніросія окупанти

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