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путін може зробити з білорусі пастку для бойовиків "Вагнера" – ISW

27 червня 2023, 10:49
путін може зробити з білорусі пастку для бойовиків
джерело novynarnia
Перебазування до сусідньої держави може стати для Євгена Прігожина та його найманців пасткою.

білорусь не надасть бойовикам ПВК "Вагнера" надійного притулку, якщо кремль тиснутиме на олександра лукашенка. Таким чином, відхід до сусідньої держави може стати для євгена прігожина та його найманців пасткою.

Про це йдеться у звіті  експертів ISW.

У кремлі, швидше за все, вважатимуть зрадниками бойовиків "Вагнера", які підуть за пригожіним до білорусі. Президент рф владімір путін, зокрема, заявив у своєму виступі 26 червня, що бойовикам дозволено вирушити до білорусі і що він дотримається своєї обіцянки.

Ймовірно, путін дав особисту обіцянку, що бойовики ПВК, вирушивши до білорусі, будуть там у безпеці. Довгострокова цінність цієї обіцянки все ж таки сумнівна. Бойовики в білорусі навряд чи зможуть сховатися від російських розпоряджень про екстрадицію, якщо путін звинуватить їх у державній зраді.

лукашенко вже раніше передавав москві 33 затриманих білоруських бойовиків ПВК "Вагнера" після того, як використав їх як важіль проти кремля у 2020 році, і немає видимих причин, з яких він не пішов би на такий крок знову.

 

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