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путін на параді назвав причини "катастрофи, яку переживає український народ"

09 травня 2023, 11:33
путін на параді назвав причини
Президент рф владімір путін пожалівся з трибуни, що проти росії знову розв'язана справжня війна.

А от війна в Україні є "катастрофою", але вона нібито почалася не з вторгнення російських військ, а спровокована так званим "держпереворотом". 

Про це путін сказав під час військового параду у москві.

"Надмірні амбіції, зарозумілість і вседозволеність неминуче обертаються трагедіями. Саме у цьому причина катастрофи, яку переживає зараз український народ. Він став заручником державного перевороту і злочинного режиму його західних господарів, що склався на його базі, розмінною монетою в реалізації їх жорстоких, корисливих планів", – заявив російський диктатор.

Він також пожалівся, що це нібито проти рф знову розв'язана справжня війна.

"Сьогодні цивілізація знову перебуває на вирішальному переломному рубежі. Проти нашої батьківщини знову розв'язано справжню війну. Для нас, для росії немає недружніх як на Заході, так і на Сході", – сказав путін. 

Президент рф не оминув і звинувачень у бік Заходу і заявив, що той "провокує конфлікти".

"Захід твердить про свою винятковість, провокує конфлікти, сіє ненависть, знищує сімейні цінності, щоб і надалі нав'язувати народам свою волю", – підсумував очільник кремля.

Путінпарадпромова

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