путін наказав провести навчання із застосуванням нестратегічної ядерної зброї

Про деталі проведення навчань наразі нічого не відомо.

російське Міноборони анонсувало проведення військових навчань, на яких буде відпрацьовано застосування тактичної ядерної зброї.

Про це йдеться у прес-релізі відомства.

Зазначається, що навчання пройдуть "з метою підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань", у них братимуть участь ракетні з'єднання Південного військового округу, а також авіація та сили ВМФ.

"Навчання спрямовані на підтримку готовності особового складу та техніки частин бойового застосування нестратегічної ядерної зброї для реагування та з метою безумовного забезпечення територіальної цілісності та суверенітету російської держави у відповідь на провокаційні заяви та загрози окремих західних офіційних осіб на адресу російської федерації", - йдеться у повідомленні міноборони рф.

Навчання мають намір провести "найближчим часом". У заяві відомства наголошується, що вони готуються за дорученням путіна. Жодні інші деталі не наводяться.