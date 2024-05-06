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путін наказав провести навчання із застосуванням нестратегічної ядерної зброї

06 травня 2024, 12:31
путін наказав провести навчання із застосуванням нестратегічної ядерної зброї
Фото: revealnews.org
Про деталі проведення навчань наразі нічого не відомо.

російське Міноборони анонсувало проведення військових навчань, на яких буде відпрацьовано застосування тактичної ядерної зброї.

Про це йдеться у прес-релізі відомства.

Зазначається, що навчання пройдуть "з метою підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань", у них братимуть участь ракетні з'єднання Південного військового округу, а також авіація та сили ВМФ.

"Навчання спрямовані на підтримку готовності особового складу та техніки частин бойового застосування нестратегічної ядерної зброї для реагування та з метою безумовного забезпечення територіальної цілісності та суверенітету російської держави у відповідь на провокаційні заяви та загрози окремих західних офіційних осіб на адресу російської федерації", - йдеться у повідомленні міноборони рф.

Навчання мають намір провести "найближчим часом". У заяві відомства наголошується, що вони готуються за дорученням путіна. Жодні інші деталі не наводяться.

 

війна в Україніросія окупантиВладімір Путінядерні сили

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