путін наказав Шойгу до жовтня зупинити контрнаступ ЗСУ – ISW

росіяни також намагаються атакувати.

Президент росії владімір путін доручив міністру оборони Сєргєю Шойгу до початку жовтня поліпшити ситуацію на фронті, зупинити український контрнаступ і повернути російським військам ініціативу для початку наступальної операції. Опір окупантів також може бути пов'язаний зі спробами російського військового командування досягти політичних цілей.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики посилаються на інформацію від інсайдерів, які говорять, що російське військове командування може віддавати накази про безперервні контратаки в надії довести український наступ до кульмінації, навіть ціною великих втрат.

"Інститут вже спостерігав випадки, коли російське МО, побоюючись неминучої втрати прихильності путіна, прибирало командирів, які давали негативні оцінки війні. Або коли, російські війська розпочали невдалий наступ на Вугледар у лютому 2023 року, щоб підірвати внутрішньоросійський інформаційний ефект від успіхів групи "Вагнера" в Бахмуті", - додали в ISW.