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путін намагається перебудувати світову торгівлю, але зазнає невдачі – WSJ

20 вересня 2024, 11:55
путін намагається перебудувати світову торгівлю, але зазнає невдачі – WSJ
Фото: з вільного доступу
Цього року США запровадили нові правила, які підвищують ризик штрафів для іноземних банків, що працюють із росією.
В умовах економічної кризи, спричиненої вторгненням в Україну, росія спробувала відмовитися від торгівлі із Заходом і налагодити нові зв'язки з азіатськими державами - Китаєм та Індією - в обхід санкцій. Однак переорієнтувати сформовані десятиліттями торговельні відносини і маршрути виявляється непросто.
 
Про це пише The Wall Street Journal.
 
Цього року США запровадили нові правила, які підвищують ризик штрафів для іноземних банків, що працюють із росією. Ці вторинні санкції обмежили зростання торгівлі між росією та її новими торговими партнерами.
 
Нафту можна перевозити по всьому світу великими танкерами, а не стаціонарними трубопроводами. Таким чином росія змогла обійти нав'язане Заходом обмеження цін, перевозячи нафту на так званому тіньовому флоті застарілих танкерів, на які обмеження не діють.
 
Велика частина російського експорту газу раніше йшла в Європу трубопроводами. При цьому росія має лише обмежені трубопровідні потужності, що йдуть до Китаю, і досі Пекін перешкоджав схваленню нового масштабного газопроводу між двома країнами.
 
Природний газ також можна скраплювати і перевозити на спеціалізованих танкерах, але можливості росії в цій галузі обмежені. Крім того, санкції США щодо нового великого російського проекту з виробництва СПГ ще більше ускладнюють перспективи москви, пише WSJ.
 
Наявні залізничні лінії не справляються зі збільшеними обсягами торгівлі росії з Азією. У результаті вугільний сектор, який традиційно має пріоритетний доступ до залізниці, опинився під загрозою з боку інших вантажів, включно з лісом, сталлю і контейнерними перевезеннями. Експорт російського вугілля на ключовий китайський ринок і доходи бюджету, які він приносить, в останні місяці стагнують, зазначає WSJ.

 

економікаВладімір Путінвійна в Україніросія окупанти

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