путін намагається перебудувати світову торгівлю, але зазнає невдачі – WSJ

Цього року США запровадили нові правила, які підвищують ризик штрафів для іноземних банків, що працюють із росією.

В умовах економічної кризи, спричиненої вторгненням в Україну, росія спробувала відмовитися від торгівлі із Заходом і налагодити нові зв'язки з азіатськими державами - Китаєм та Індією - в обхід санкцій. Однак переорієнтувати сформовані десятиліттями торговельні відносини і маршрути виявляється непросто.

Про це пише The Wall Street Journal.

Цього року США запровадили нові правила, які підвищують ризик штрафів для іноземних банків, що працюють із росією. Ці вторинні санкції обмежили зростання торгівлі між росією та її новими торговими партнерами.

Нафту можна перевозити по всьому світу великими танкерами, а не стаціонарними трубопроводами. Таким чином росія змогла обійти нав'язане Заходом обмеження цін, перевозячи нафту на так званому тіньовому флоті застарілих танкерів, на які обмеження не діють.