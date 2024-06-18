путін намагається підготувати наступників режиму з-поміж своїх родичів і дітей чиновників – ISW
російський диктатор путін намагається підготувати наступників режиму з-поміж своїх родичів і дітей чиновників.
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що за останній час путін звільнив чотирьох заступників міністра оборони і замінив їх "близьким родичем", сином колишнього прем'єр-міністра росії та економістом.
Так, 17 червня російський диктатор звільнив заступників міністра оборони Миколу Панкова, Руслана Цалікова, Тетяну Шевцову і генерала армії Павла Попова, замінивши їх на заступників міністра оборони Анну Цівільову і Павла Фрадкова та першого заступника міністра оборони Леоніда Горніна.
За оцінками ISW, призначення Цівільової, Фрадкова і Горніна підтримують нещодавні зусилля путіна, спрямовані на те, щоб представити своїх родичів і дітей інших високопосадовців російській громадськості, а також призначити економічних радників в Міноборони для поліпшення економіки в умовах воєнного часу.
Інститут вивчення війни зазначає, що Цівільова і Фрадков брали участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі разом з дочками путіна та дітьми інших високопосадовців 6 і 7 червня. Аналітики вважають, що путін намагався представити своїх дітей і дітей чиновників зі свого найближчого оточення громадськості, ймовірно, щоб створити умови для того, щоб вони з часом зайняли високі і впливові посади в російському уряді.
"Ці призначення свідчать про те, що путін надає перевагу призначенню чиновників, яких він вважає лояльними до режиму. путін також може намагатися підготувати можливих наступників свого режиму з-поміж своїх дітей і родичів, а також дітей інших високопосадовців", – йдеться у звіті ISW.