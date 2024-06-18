путін намагається підготувати наступників режиму з-поміж своїх родичів і дітей чиновників – ISW

путін намагається представити своїх родичів і дітей інших високопосадовців російській громадськості.

російський диктатор путін намагається підготувати наступників режиму з-поміж своїх родичів і дітей чиновників.

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що за останній час путін звільнив чотирьох заступників міністра оборони і замінив їх "близьким родичем", сином колишнього прем'єр-міністра росії та економістом.

Так, 17 червня російський диктатор звільнив заступників міністра оборони Миколу Панкова, Руслана Цалікова, Тетяну Шевцову і генерала армії Павла Попова, замінивши їх на заступників міністра оборони Анну Цівільову і Павла Фрадкова та першого заступника міністра оборони Леоніда Горніна.

Цівільова – двоюрідна племінниця путіна, дружина нещодавно призначеного міністра енергетики Сергія Цівільова та голова ініційованого кремлем фонду "Захисники Вітчизни". Вона також раніше входила до складу Ради з питань опіки та піклування у соціальній сфері при уряді росії у 2019 році.

Фрадков – син колишнього прем'єрміністра росії та найдовшого директора Служби зовнішньої розвідки росії (СЗР) Михайла Фрадкова. Павло Фрадков обіймав посаду першого заступника керівника Адміністрації президента з 2021 року, заступника керівника Федерального агентства з управління державним майном (росимущество) з 2012 по 2015 рік, а також в Департаменті загальноєвропейського співробітництва Міністерства закордонних справ росії з 2005 по 2012 рік.

Брат Фрадкова, Петро Фрадков, є головою російського державного "Промсвязьбанку" і 9 квітня зустрічався з пов'язаною з кремлем губернаторкою проросійського молдовського автономного регіону Гагаузія Євгенією Гуцул, можливо, в рамках зусиль кремля з дестабілізації Молдови.

Горнін обіймав посаду першого заступника міністра фінансів з травня 2018 року, заступника міністра фінансів з 2012 по 2018 рік, а також міністра фінансів і податкової політики Новосибірської області з 2010 по 2011 рік.