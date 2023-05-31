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путін намагався применшити значення атаки дронів на москву – ISW

31 травня 2023, 10:33
путін намагався применшити значення атаки дронів на москву – ISW
Президент рф владімір путін намагався применшити значення атаки безпілотників на російську столицю, аби не розкривати обмежені можливості, які має.

Про це пише в звіті американський Інститут вивчення війни.

"путін заявив, що російські війська завдали удару по штабу української військової розвідки "два-три дні тому" і стверджував, що збройні сили рф продовжують відповідати на "війну" України проти Донбасу, завдаючи ударів по українській військовій інфраструктурі. путін натякнув, що удар безпілотників по москві був відповіддю Києва на російські удари, а Міноборони росії 30 травня повідомило, що російські війська завдали "групи ударів високоточною авіаційною зброєю дальньої дії по центрах ухвалення рішень" в Україні", – йдеться в звіті.

Аналітики зазначили, що Міноборони росії не заявляло про завдання удару по штабу української військової розвідки, і підтверджень цієї заяви путіна немає.

"Акцент путіна на минулих і поточних ракетних ударах є, ймовірно, спробою сигналізувати про те, що росія вже активно вживає заходів у відповідь і їй не потрібно відповідати на подальші українські провокації. путін послідовно відповідає на справжні та ймовірні дії України, віддаючи накази про масштабні ракетні й дронові удари, скоріш за все, через нездатність російських військ досягти будь-яких вирішальних ефектів на полі бою", – вважають в ISW.

Крім того, путін зазначив, що московські системи протиповітряної оборони працювали нормально, але росії все ще потрібно попрацювати над їх удосконаленням. 

Аналітики вважають, що це помітна спроба запобігти критиці з боку російських ультранаціоналістів, які критикували неефективні системи ППО у столиці і у прикордонних регіонах рф.

 
дрониПутінISW

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