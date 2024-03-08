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ПОЛІТИКА

путін намагався вбити мене понад 10 разів – Зеленський

08 березня 2024, 16:32
путін намагався вбити мене понад 10 разів – Зеленський
President.gov.ua
Президент зазначив, що все це дані української розвідки.

За даними розвідки, росіяни намагалися вбити президента України Володимира Зеленського понад десяток разів.

Про це він заявив в інтерв’ю програми Cinque minuti італійського телеканалу Rai, повну версію якого опублікував офіс президента.

"Кажуть понад 10. Але кажуть службовці, спецслужбовці, розвідка. Тому я, чесно кажучи, не рахую цю кількість. Мені здається, що в Україні всі наші люди, військові, які на фронті, щодня ризикують своїм життям. Цивільні, через такі удари як у мирній Одесі були, теж ризикують щодня", – зазначив Зеленський у відповідь на питання, скільки разів його намагався вбити президент країни-терористки владімір путін.

За його словами, він ризикує так само як і кожен українець. Президент заявив, що має бути в таких же умовах, як й інші громадяни України.

Нагадаємо, 6 березня, росіяни атакували Одесу та вбили п'ятьох людей. Тоді місто з офіційним візитом відвідували президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс. Як повідомили згодом ЗМІ, російська ракети впала за 500 метрів від делегації, яка на той момент перебувала у порту.

ПутінЗеленський.

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