Але вважає, що вони є лише виконавцями, які діяли на замовлення "українських нацистів".

російський диктатор путін визнав, що масове вбивство у підмосковному концертному залі "Крокус сіті холл" вчинили ісламісти.



Про це путін заявив на зустрічі із головою слідчого комітету рф Бастрикіним, який доповів йому про хід розслідування теракту.

Той доповів, що затримані підозрювані на допиті назвали замовника теракту, на що путін заявив наступне.

- Ми знаємо, що теракт скоєно руками радикальних ісламістів. Нас цікавить хто замовник.

- Теракт може бути лише ланкою для тих, хто із 2014 року воює з нами руками київського режиму. А нацисти ніколи не гребували використовувати найбрудніші методи. Тим більше зараз, коли їхній контрнаступ провалився. Ціль - показати, що для київського режиму не все втрачено. Потрібно слідувати західним кураторам і воювати до останнього українця, а також створювати щось на зразок гітлерюгенду у новому виданні.

- США різними каналами намагаються переконати всіх, що київського сліду в кривавому теракті в «Крокусі» нібито немає, що це заборонений ІДІЛ.

- Потрібно відповісти на запитання, чому терористи після скоєння злочину намагалися піти на Україну і хто на них чекав.

Зважаючи на вищесказане, путін знущально заявив, що "розслідування має йти об'єктивно та без заангажованості".