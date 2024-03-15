путін насолоджується розколом німецької коаліції щодо допомоги Україні

Правляча коаліція Німеччини відкрито бореться за допомогу Україні, що робить Берлін легкою мішенню для російських операцій впливу.

Партійні чвари всередині трипартійної правлячої коаліції Німеччини навряд чи є чимось новим, але рідко коли розбіжності були настільки відвертими — і рідко коли ставки для Європи були вищими. Головним предметом суперечок в останні дні й тижні стала непохитна відмова канцлера Олафа Шольца відправити в Україну ракети дальнього радіусу дії Taurus — зброю, яку українці хочуть отримати, щоб мати можливість вражати цілі глибоко за лінією фронту, такі як Керченський міст, що з'єднує Росію з окупованим Кримом. Члени Партії зелених і Вільної демократичної партії, партнери Шольца по коаліції, рішуче виступили за відправку ракет.

Про це повідомляє Politico.

Ця ключова розбіжність останніми днями стала напрочуд публічною, створивши враження розколу, що не лише підірвало європейські спроби продемонструвати рішучість у той час, коли підтримка України з боку США була поставлена під сумнів, але й зробило німців особливо легкою мішенню для російських операцій з впливу. Шольц нещодавно подвоїв своє "ні", стверджуючи, що постачання Україні ракет Taurus може призвести до війни з росією, оскільки, за його словами, це вимагатиме безпосереднього залучення німецьких солдатів.

Політики з партій, які формують коаліційний уряд Шольца, виступили проти цієї заяви, стверджуючи, що існують обхідні шляхи для уникнення прямого залучення німецьких військ — і що відверте занепокоєння Шольца, його постійне підкреслення того, чого він не хоче робити, грає прямо на руку Путіну. У нещодавньому есе в Frankfurter Allgemeine Zeitung відомий депутат від Зелених Антон Хофрайтер об'єднався з консервативним опозиційним депутатом Норбертом Реттгеном для різкої критики риторики Шольца щодо України й відмови відправити ракети, звинувативши його в поширенні "страху і терору" серед населення.

"Нездатність Шольца представити єдиний фронт допомоги Україні у власному уряді ставить питання про те, як він зможе допомогти у формуванні спільного курсу серед європейських союзників", — зазначає видання.

Як вважає Politico, позиція Шольца щодо ракет Taurus, схоже, є частиною ширших політичних зусиль, спрямованих на те, щоб зобразити себе "канцлером миру" — розсудливим європейським лідером, який знає, як підтримати українців, уникаючи при цьому ширшого конфлікту з росіянами. Для Шольца, який має історично низький рейтинг довіри, дотримання цієї лінії стало частиною його боротьби за політичне виживання. Опитування показують, що німці підтримують його підхід до ракет Taurus, попри його загальну непопулярність.

Намагання Шольца, щоб його розглядали як "канцлера миру", також є певною традицією для його соціал-демократів, партії, яка прагнула до послаблення напруженості у відносинах з Радянським Союзом під час холодної війни. Питання полягає в тому, чи збережеться його уряд, коли він намагатиметься дотримуватися цієї лінії, особливо зважаючи на те, що найжорсткіша критика такого підходу лунає з боку його власних партнерів по коаліції.

"Якщо ми дамо зрозуміти безпринципному військовому злочинцю путіну, що ми боїмося, що ми сваримося між собою, що ми піддаємося на його шантаж, а потім зробимо занадто мало, то владімір путін також може прийти до висновку, що він може піти на більш жорстокий крок — і цей ризик теж повинен бути ретельно зважений з урахуванням усіх інших небезпек", — сказала Агнешка Брeггер, депутат від Зелених.