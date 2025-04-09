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путін націлюється на Західні Балкани – Politico

09 квітня 2025, 10:31
путін націлюється на Західні Балкани – Politico
Фото: Reuters
кремль спробує розпалити подальші заворушення на Балканах, зміцнивши власні інтереси рф та створивши ще більше проблем на кордонах ЄС.
У той час як увага Європи зосереджена на Україні, напруженість на Західних Балканах наростає, і лідери регіону побоюються, що лідер росії путін скористається цим моментом.
 
Про це пише Politico.
 
"Нині, коли в Європі триває війна і росія також чинить сильний вплив на регіон, ви будете дурнем, якщо відволічетеся від Західних Балкан, де все ще є проблеми, які ще потрібно вирішити", - сказав міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.
 
Як зазначає Politico, експерти із зовнішньої політики та міністри побоюються, що кремль спробує отримати вигоду з глибоко вкоріненої етнічної та релігійної напруженості, щоб розпалити подальші заворушення на Балканах, зміцнивши власні інтереси росії і створивши ще більше проблем на кордонах ЄС.
 
"Зараз вони повинні рухатися вперед, інакше вони продовжать бути ігровим майданчиком росії", - сказав один британський чиновник.
 
Він наголосив, що зараз є "досить маленьке вікно", протягом якого балканським державам потрібно "перестати сидіти на паркані", перш ніж Брюссель замість них буде поглинений вступом України до ЄС.
 
Леммі вважає, що Сербія - попри відкат від демократії, загравання з росією та її постійну відмову визнати Косово - щиро хоче приєднатися до ЄС.
 
Як пише Politico, Сербія дозволила своїм боєприпасам опинитися в Україні, але водночас вона є однією з двох європейських країн, які не піддали росію санкціям. Її керівництво виступає за вступ до ЄС, але також підтримує тісні відносини з москвою і Китаєм. "Парадокс тут живий", як висловився Леммі.
 
В інтерв'ю Politico президентка Косова Вьоса Османі стверджує, що Сербія втрутилася в нещодавні загальні вибори в Косові; що "Сербсько-російський гуманітарний центр" на кордоні з Косово насправді є "російським шпигунським центром"; і що москва потроїла суму, витрачену на дезінформацію на Західних Балканах з моменту вторгнення в Україну.
 
Вона попереджає, що якщо путін вийде натхненним із миротворчих переговорів з Україною під керівництвом США, Балкани можуть стати "благодатним ґрунтом" для "поширення" цього конфлікту.

 

Кремльвійна в Україніросія окупанти

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