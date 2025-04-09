путін націлюється на Західні Балкани – Politico

кремль спробує розпалити подальші заворушення на Балканах, зміцнивши власні інтереси рф та створивши ще більше проблем на кордонах ЄС.

У той час як увага Європи зосереджена на Україні, напруженість на Західних Балканах наростає, і лідери регіону побоюються, що лідер росії путін скористається цим моментом.

"Нині, коли в Європі триває війна і росія також чинить сильний вплив на регіон, ви будете дурнем, якщо відволічетеся від Західних Балкан, де все ще є проблеми, які ще потрібно вирішити", - сказав міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі.

Як зазначає Politico, експерти із зовнішньої політики та міністри побоюються, що кремль спробує отримати вигоду з глибоко вкоріненої етнічної та релігійної напруженості, щоб розпалити подальші заворушення на Балканах, зміцнивши власні інтереси росії і створивши ще більше проблем на кордонах ЄС.