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путін назвав дату, до якої росіяни мають витіснити українські війська з Курщини

20 серпня 2024, 15:55
путін назвав дату, до якої росіяни мають витіснити українські війська з Курщини
Фото: ria.ru
Диктатор заборонив перекидати війська з Донеччини, де триває наступ окупантів.

владімір путін наказ своїм військовим витіснити українські війська з Курської області, але не знімати сили з ключових ділянок на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна. 

Співрозмовник видання в військово-політичному керівництві зазначив, що окупаційні війська отримали від путіна вказівку звільнити Курську область до 1 жовтня.
 
Проте їхнє завдання – зробити це будь-як, не знімаючи сили з ключових ділянок, де росія веде наступ на Донбасі.
 
Йдеться передусім про Покровський та Торецький напрямки. Наразі наступ окупантів на цих напрямках не сповільнився – скоріше, тільки посилився.
 
Фактично росіяни зараз намагаються спрямувати в Курську область "мікс" підрозділів з усіх напрямків передової, крім Покровського і Торецького. Це, своєю чергою, свідчить про те, що противник, по-перше, має в своєму розпорядженні зараз обмаль "вільних" сил та резервів. По-друге, що обмежені успіхи під Покровськом і Торецьком на шальці терезів Кремля стоять вище, ніж повернення контролю над Курською областю, зазначається в матеріалі.
Владімір Путінвійна в УкраїніКурська областьросія окупанти

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