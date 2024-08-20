путін назвав дату, до якої росіяни мають витіснити українські війська з Курщини

Диктатор заборонив перекидати війська з Донеччини, де триває наступ окупантів.

владімір путін наказ своїм військовим витіснити українські війська з Курської області, але не знімати сили з ключових ділянок на Донбасі.

Про це повідомляє РБК-Україна.

Співрозмовник видання в військово-політичному керівництві зазначив, що окупаційні війська отримали від путіна вказівку звільнити Курську область до 1 жовтня.

Проте їхнє завдання – зробити це будь-як, не знімаючи сили з ключових ділянок, де росія веде наступ на Донбасі.

Йдеться передусім про Покровський та Торецький напрямки. Наразі наступ окупантів на цих напрямках не сповільнився – скоріше, тільки посилився.

Фактично росіяни зараз намагаються спрямувати в Курську область "мікс" підрозділів з усіх напрямків передової, крім Покровського і Торецького. Це, своєю чергою, свідчить про те, що противник, по-перше, має в своєму розпорядженні зараз обмаль "вільних" сил та резервів. По-друге, що обмежені успіхи під Покровськом і Торецьком на шальці терезів Кремля стоять вище, ніж повернення контролю над Курською областю, зазначається в матеріалі.