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путін назвав контрнаступ ЗСУ "провалом"

04 вересня 2023, 19:55
путін назвав контрнаступ ЗСУ
Фото:Reuters
А ще - заявив про готовність до мирних переговорів.

Під час переговорів президентів Туреччини та рф владімір путін висловився про контрнаступ ЗСУ. На його думку, він відбувається невдало – диктатор назвав дії українських військових "провалом".

Про це повідомляють росЗМІ.

При цьому лідер росії заявив, що не відмовляється від переговорів.

"Це не пробуксування, це провал", – заявив путін.

Окрім того, він зазначив, що рф розглядає варіант вирішення війни мирними переговорами.

"росія ніколи не відмовлялася від переговорів", – сказав диктатор Ердогану.

Зазначимо, що Анкара готова взяти на себе посередництво щодо України. Це підтвердив Ердоган за підсумками переговорів із путіним.

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