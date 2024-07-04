путін назвав Талібан "союзником" у боротьбі з тероризмом

Президент росії владімір путін заявив, що заборонений у рф рух "Талібан" є союзником москви у боротьбі з тероризмом, оскільки контролює Афганістан.

"Треба виходити з того, що таліби контролюють владу в країні. І в цьому сенсі таліби, звичайно, є нашими союзниками в боротьбі з тероризмом, тому що будь-яка влада зацікавлена в стабільності в тій державі, якою вона керує", – сказав путін, перебуваючи в столиці Казахстану Астані.

Як відомо, країни Заходу не визнають Талібан законним урядом Афганістану.

Рух Талібан був визнаний у росії терористичною організацією в 2003 році - після того, як його до відповідного списку включила Рада безпеки ООН. У жовтні 2021 року путін заявив, що росія "наближається до ухвалення рішення" про виключення Талібану зі списку терористичних організацій, але це рішення знову ж таки має бути ухвалене в ООН. Однак росія продовжує співпрацювати з представниками Талібану, запрошує їх до москви і перебуває в контакті з ними в самому Афганістані.

У липні 2021 року представники руху "Талібан" приїжджали до москви на переговори. Після них глава МЗС Сергій Лавров сказав, що зроблені талібами заяви дозволяють говорити, що це "адекватні люди". Менш як через місяць, 15 серпня, "Талібан" оголосив про закінчення війни в Афганістані та повне захоплення влади. Після цього таліби знову приїхали до москви в жовтні, а потім приїжджали до росії ще кілька разів у 2022 та 2023 роках.