російський дактитор запевнив, що "все йде за планом".

Розміщення ядерної зброї в білорусі розпочнеться після завершення 7-8 липня підготування відповідних споруд, повідомив президент росії владімір путін.

Про це російський диктатор сказав під час зустрічі зі своїм білоруським колегою олександром лукашенком у Сочі 9 червня, інформують пропагандистські медіа.

Коментуючи питання розміщення тактичної ядерної зброї в білорусі, путін традиційно зазначив, що "все йде за планом".

"З точки зору безпеки ситуація стабільна, я навіть сказав би, хороша. Впевнено ми взаємодіємо у цій сфері. З найбільш чутливих питань, про які ми з вами домовлялися, все йде за планом. 7-8 липня закінчується підготовка відповідних споруд, і одразу розпочнемо заходи, пов'язані з розміщенням на вашій території відповідних видів озброєнь. Отже, все за планом, все стабільно", – сказав господар кремля.

Він також узявся нахвалювати економічні відносини між рф та білоруссю, сказавши, що вони розвиваються надзвичайно добре. Водночас лукашенко зазначив, що державам слід сподіватися лише на себе, а не на скасування санкцій.