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ПОЛІТИКА

путін назвав цілі росії в Україні держтаємницею – німецький друг президента рф

26 січня 2023, 16:06
путін назвав цілі росії в Україні держтаємницею – німецький друг президента рф
Виконавчий директор компанії Nord Stream 2 Маттіас Варніг стверджує, що нібито у розмові з путіним, заявив йому, що росія не зможе виграти війну.
Президент рф владімір путін назвав цілі свого вторгнення в Україні "державною таємницею".
 
Про це в інтерв'ю газеті Die Zeit розповів Маттіас Варніг – близький до російського диктатора німецький бізнесмен, виконавчий директор компанії Nord Stream 2.
 
Варніг – єдиний громадянин Німеччини, який перебуває у списку санкцій США через свій зв'язок з росією та путіним.
 
За його словами, під час зустрічей з очільником кремля в москві вже після початку війни, намагався переконати його завершити бойові дії проти України. Він також запитав путіна, якими є реальні цілі так званої спецоперації.
 
"Ви кажете про Донецьк і Луганськ, у той же час ваші війська хочуть взяти Київ. Як це узгоджується? Вам потрібна Одеса чи Харків чи вся Україна? Чи навіть більше?" – таке питання, як каже Варніг, він поставив путіну. На що президент росії відповів: "Це державна таємниця".
 
Також Варніг стверджує, що в іншій розмові сказав путіну, що росія не зможе виграти війну.
 
В травні під тиском громадськості Варніг разом із колишнім канцлером ФРН Герхардом Шредером залишив раду директорів роснєфті, але, за його твердженням, відмовився від пропозиції путіна переїхати до москви.
 
Прессекретар кремля дмітрій пєсков підтвердив, що російський президент зустрічався з Варнігом, але не навів подробиць.
 
Маттіас Варніг познайомився з путіним ще у 1980-ті роки, коли майбутній президент рф, будучи співробітником кдб, працював у Дрездені. Німецького бізнесмена називають другом глави кремля.
 

 

НімеччинаПівнічний потікПутінвійна росії з Україною

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