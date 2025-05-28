путін назвав умови, на яких він нібито готовий завершити війну

Умови нелегітимного президента росії путіна для припинення агресії в Україні передбачають письмові гарантії від Заходу щодо нейтрального статусу кількох країн.

Агентство стверджує, що в імовірному меморандумі про зупинення війни кремль запропонує західним країнам надати письмові гарантії, що до Альянсу не приймуть України, Молдови, Грузії й ще низки держав на пострадянському просторі.

Окрім цього, москва хоче, щоб з неї зняли деякі санкції й розморозили її активи на Заході. Країна-агресор і далі наполягає на визнанні окупованих українських регіонів і повному їх підпорядкуванні, а також "захисті прав російськомовного населення" в Україні, стверджують джерела.

Якщо умов путіна не виконають, він піде на ескалацію, вважає одне із джерел Reuters. Російський диктатор спробує показати українцям і європейцям воєнними перемогами, що "завтрашній мир буде ще болючішим", ідеться в повідомленні.