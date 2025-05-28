Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

путін назвав умови, на яких він нібито готовий завершити війну

28 травня 2025, 14:07
путін назвав умови, на яких він нібито готовий завершити війну
Фото: reuters.com
Якщо умов путіна не виконають, він піде на ескалацію, вважає одне із джерел Reuters
Умови нелегітимного президента росії путіна для припинення агресії в Україні передбачають письмові гарантії від Заходу щодо нейтрального статусу кількох країн.
 
Про це із посиланням на три російські джерела, ознайомлені з перебігом переговорів пише Reuter.
 
Агентство стверджує, що в імовірному меморандумі про зупинення війни кремль запропонує західним країнам надати письмові гарантії, що до Альянсу не приймуть України, Молдови, Грузії й ще низки держав на пострадянському просторі.
 
Окрім цього, москва хоче, щоб з неї зняли деякі санкції й розморозили її активи на Заході. Країна-агресор і далі наполягає на визнанні окупованих українських регіонів і повному їх підпорядкуванні, а також "захисті прав російськомовного населення" в Україні, стверджують джерела.
 
Якщо умов путіна не виконають, він піде на ескалацію, вважає одне із джерел Reuters. Російський диктатор спробує показати українцям і європейцям воєнними перемогами, що "завтрашній мир буде ще болючішим", ідеться в повідомленні.
 

 

Путінвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Кремль маніпулює. Захід продовжує вестися на гру путіна – t-online
Політика
Кремль маніпулює. Захід продовжує вестися на гру путіна – t-online
Переклад iPress – 28 травня 2025, 12:45
Війна історій: на черзі Литва. Наклепи, прискіпування та теорії змови – це боєприпаси для Кремля, а історія – це зброя – Едвард Лукас
Політика
Війна історій: на черзі Литва. Наклепи, прискіпування та теорії змови – це боєприпаси для Кремля, а історія – це зброя – Едвард Лукас
Переклад iPress – 27 травня 2025, 22:55
Вагання Трампа розв'язали путіну руки. Яким буде російський наступ-2025? – Мік Раян
Політика
Вагання Трампа розв'язали путіну руки. Яким буде російський наступ-2025? – Мік Раян
Переклад iPress – 27 травня 2025, 14:59
Американці йдуть, а європейці лише стрекочуть. Україна фактично сама протистоїть путіну – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Американці йдуть, а європейці лише стрекочуть. Україна фактично сама протистоїть путіну – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 27 травня 2025, 07:40
Тихою сапою. Як українські безпілотники дезорганізовують росію – Washington Post
Cуспільство
Тихою сапою. Як українські безпілотники дезорганізовують росію – Washington Post
Переклад iPress – 26 травня 2025, 15:19
Фіона Гілл:
Політика
Фіона Гілл: "Трамп боїться путіна, я бачила це на власні очі" – The Telegraph
Переклад iPress – 26 травня 2025, 12:38
Тиждень, коли змінилося все і водночас нічого. США полегшують росії вбивства українців – Філліпс О'Брайен
Політика
Тиждень, коли змінилося все і водночас нічого. США полегшують росії вбивства українців – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 25 травня 2025, 23:12
Пропагандони росії – Україні: Ви хочете припинення вогню, а ми хочемо вашої смерті – Джулія Девіс
Політика
Пропагандони росії – Україні: Ви хочете припинення вогню, а ми хочемо вашої смерті – Джулія Девіс
Переклад iPress – 23 травня 2025, 11:52
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється