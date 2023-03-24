путін не бажає домовлятися про мир – Шольц

Канцлер Німеччини спростував заяву про нібито бажання путіна домовитися про мир.

російський президент володимир путін не шукає шляхів для завершення війни в Україні шляхом мирних переговорів, сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Повідомляє Укрінформ.

"Ні. Це фейкові новини, які поширюються у світі правими комунікаційними мережами, але не мають нічого спільного з реальністю", – відповів Шольц на питання, чи з боку глави кремля були спроби сісти за стіл переговорів.

Шольц запевнив, що продовжить говорити з путіним у разі необхідності, як це робив раніше і додав: "Цілком зрозуміло те, як ця війна може завершитися: рРосія має вивести свої війська. Це стане основою можливості встановлення справедливого миру в Україні та запобігання досягненню росією її імперських цілей".

Канцлер Німечини зазначив, що лідери держав Єврпоейського Союзу запевнили українського президента Володимира Зеленського в солідарності, якої Україна потребує, і яка триватиме стільки часу, скільки це буде потрібно.

За словами Шольца, на саміті Євросоюзу інтенсивно обговорили питання забезпечення постійного та достатнього постачання боєприпасів, необхідних Україні. При цьому Німеччина пропонує приєднуватися до контрактів, які укладаються владою з промисловістю, партнерами з інших країн. Це має сприяти збільшенню виробництва.