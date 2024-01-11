путін не хоче миру – президент Німеччини

росія продовжує війну проти України і це чітко засвідчує, що кремлівський диктатор путін не прагне миру.

Про це сьогодні заявив федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр на зустрічі з іноземними послами в палаці Бельвю, передає Укрінформ.

"путін хоче війни, а не миру. Він хоче знищити Україну", - сказав німецький президент.

Штайнмаєр додав, що в цю другу воєнну зиму, коли Україна бореться проти російського агресора, світ знову є свідком масованих російських атак, коли знову стало зрозуміло: путін відчуває себе вільним у використанні будь-яких засобів, які порушують міжнародне право. Його не зупиняє те, що удари завдаються по цивільних цілях, «навпаки, ці атаки спрямовані на деморалізацію» українців, зазначив політик.

"Наша солідарність з Києвом непорушна… Ми також працюватимемо на європейському рівні, щоб Україна й надалі отримувала необхідну підтримку", - запевнив Штайнмаєр.

Німецький політик нагадав, що ФРН посідає друге місце у світі за обсягами наданої Україні допомоги.

"Ви можете покластися на Німеччину – це правда, і так буде й надалі", - підсумував він.

Штайнмаєр вважає, що 2024 рік стане важливим роком виборів для багатьох демократій, роком випробування для самої демократії. Близько половини всього населення світу будуть запрошені на виборчі дільниці у 2024 році, сказав президент ФРН.

Він висловив переконання, що демократії, особливо у Європі, мають показати, що вони сильні та здатні захистити себе; що вони сильніші за противників об'єднаної Європи; сильніші за тих, хто закликає до ізоляціонізму як захисту від глобальних викликів.

Німецький президент пообіцяв, що Берлін продовжить активну зовнішню політику, зокрема, він особисто здійснить багато закордонних візитів.

Особливо в такий час, як зараз, з огляду на загарбницьку війну росії проти України, війну на Близькому Сході, бойові дії в Судані та в Сахелі та інші кризи, потрібні чіткі слова, потрібні діалог та обміни, сказав Штайнмаєр.

Він підкреслив особливу роль дипломатів у пошуку правильних рішень.