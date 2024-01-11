Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

путін не хоче миру – президент Німеччини

11 січня 2024, 17:04
путін не хоче миру – президент Німеччини
штайнмаєр
росія продовжує війну проти України і це чітко засвідчує, що кремлівський диктатор путін не прагне миру.

Про це сьогодні заявив федеральний президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр на зустрічі з іноземними послами в палаці Бельвю, передає Укрінформ.

"путін хоче війни, а не миру. Він хоче знищити Україну", - сказав німецький президент.

Штайнмаєр додав, що в цю другу воєнну зиму, коли Україна бореться проти російського агресора, світ знову є свідком масованих російських атак, коли знову стало зрозуміло: путін відчуває себе вільним у використанні будь-яких засобів, які порушують міжнародне право. Його не зупиняє те, що удари завдаються по цивільних цілях, «навпаки, ці атаки спрямовані на деморалізацію» українців, зазначив політик.

"Наша солідарність з Києвом непорушна… Ми також працюватимемо на європейському рівні, щоб Україна й надалі отримувала необхідну підтримку", - запевнив Штайнмаєр.
Німецький політик нагадав, що ФРН посідає друге місце у світі за обсягами наданої Україні допомоги.

"Ви можете покластися на Німеччину – це правда, і так буде й надалі", - підсумував він. 

Штайнмаєр вважає, що 2024 рік стане важливим роком виборів для багатьох демократій, роком випробування для самої демократії. Близько половини всього населення світу будуть запрошені на виборчі дільниці у 2024 році, сказав президент ФРН.

Він висловив переконання, що демократії, особливо у Європі, мають показати, що вони сильні та здатні захистити себе; що вони сильніші за противників об'єднаної Європи; сильніші за тих, хто закликає до ізоляціонізму як захисту від глобальних викликів.

Німецький президент пообіцяв, що Берлін продовжить активну зовнішню політику, зокрема, він особисто здійснить багато закордонних візитів.

Особливо в такий час, як зараз, з огляду на загарбницьку війну росії проти України, війну на Близькому Сході, бойові дії в Судані та в Сахелі та інші кризи, потрібні чіткі слова, потрібні діалог та обміни, сказав Штайнмаєр. 

Він підкреслив особливу роль дипломатів у пошуку правильних рішень.

 

РосіяНімеччинаПутінпрезидентШтайнмаєр

Останні матеріали

США та їхні проросійські (з)радники. Як було втрачено найкращий шанс виграти війну в Україні – Washington Post
Політика
США та їхні проросійські (з)радники. Як було втрачено найкращий шанс виграти війну в Україні – Washington Post
Переклад iPress – 11 січня 2024, 16:49
Україна – це все, що стоїть на шляху варварів, що хочуть домінувати у світі. Захід має 10 місяців, щоб її врятувати – Пол Мейсон
Політика
Україна – це все, що стоїть на шляху варварів, що хочуть домінувати у світі. Захід має 10 місяців, щоб її врятувати – Пол Мейсон
Переклад iPress – 11 січня 2024, 12:29
Війна на виснаження. Україна та росія обмінюються повітряними ударами, а на лінії фронту просування немає попри запеклі бої – Том Купер
Політика
Війна на виснаження. Україна та росія обмінюються повітряними ударами, а на лінії фронту просування немає попри запеклі бої – Том Купер
Переклад iPress – 10 січня 2024, 23:45
Провал США в Україні заохотить Іран, Північну Корею і Китай. Три речі, які допоможуть перемогти росію – генерал Бен Годжес
Політика
Провал США в Україні заохотить Іран, Північну Корею і Китай. Три речі, які допоможуть перемогти росію – генерал Бен Годжес
Переклад iPress – 10 січня 2024, 16:52
Новий уряд Польщі випробовує стратегію
Політика
Новий уряд Польщі випробовує стратегію "заміни еліти". ПіС обирає партизанську тактику проти Туска – Натан Алан-Лі
Переклад iPress – 10 січня 2024, 12:39
Демократії мають бути напоготові. У 2024 році вісь зла може розширити зони конфлікту – Ендрю Міхта
Політика
Демократії мають бути напоготові. У 2024 році вісь зла може розширити зони конфлікту – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 10 січня 2024, 09:09
Рокові яйця. Шокуюча реальність війни в України завдає удару по росіянах – Джулія Девіс
Політика
Рокові яйця. Шокуюча реальність війни в України завдає удару по росіянах – Джулія Девіс
Переклад iPress – 09 січня 2024, 12:30
Як перемогти путіна. Цьогоріч Україна має перейти до активної оборони – Микола Бєлєсков
Політика
Як перемогти путіна. Цьогоріч Україна має перейти до активної оборони – Микола Бєлєсков
Переклад iPress – 09 січня 2024, 09:14
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється