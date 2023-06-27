"путін не є воєнним злочинцем": Орбан зробив нову скандальну заяву

Орбан знову підіграв диктатору.

Президент росії владімір путін не є військовим злочинцем, а Україна більше не може вважатися суверенною державою.

Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтерв’ю німецькій газеті Bild

Глава уряду Угорщини не відповів на питання, чи арештували б владіміра путіна в разі його візиту до країни відповідно до ордеру Міжнародного кримінального суду.

"путін поки що не планує приїжджати до Угорщини, тому про це можна говорити лише гіпотетично", — сказав Орбан і уточнив, що для нього російський диктатор "не є військовим злочинцем".

Водночас він продовжує наполягати на терміновому перемир'ї.

"Якщо ми хочемо перемир’я і переговорів, ми маємо переконати учасників конфлікту сісти за стіл. А сказати їм "іди, сідай, ми вас заарештуємо", було б не дуже добре. Тому ми можемо говорити про ці правові та кримінальні наслідки лише після укладення миру. Абсолютно безглуздо зараз про це говорити", — додав він.

Також Орбан заявив, що вважає неможливим перемогу України у цій війні, бо, "в Україні закінчаться солдати швидше, ніж у росії". Та й взагалі глава уряду Угорщини зазначив, що "Україна більше не може вважатися суверенною державою".

"Дійсно важливо те, чого хоче американський народ. Україна більше не є суверенною державою. У них немає грошей. У них немає зброї. Вони можуть воювати лише тому, що їх підтримує Захід. Тому якщо американці вирішать, що вони хочуть миру, то мир буде", — сказав Орбан.