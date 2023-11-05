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путін не має наміру вести мирні переговори, армія рф наступає – ISW

05 листопада 2023, 12:25
путін не має наміру вести мирні переговори, армія рф наступає – ISW
Фото:Reuters
росія готова продовжувати бойові дій, поки не припиниться західна допомога Україні.

В Сполучених Штатах не бачать ознак того, що російський диктатор путін готовий до мирних переговорів з Україною. 

Про це повідомили в Інституті вивчення війни (ISW).

Аналітики ISW не помітили жодних ознак того, що росія готова розпочати мирні переговори з Україною.

Речник кремля Дмитро Пєсков 2 листопада висловив незгоду кремля з характеристикою війни в Україні як "патовою ситуацією". Він заявив, що війна в Україні "не зайшла в глухий кут", а російські військові продовжують вести наступальні дії.

"Наступальні операції росії навколо Авдіївки свідчать про те, що кремль продовжує вірити, що можна досягти своїх цілей за допомогою військової сили, і навряд чи піде на мирні переговори з Україною, хіба що для того, щоб виграти час для відновлення для майбутніх наступальних операцій", — говориться у повідомленні ISW.

Також аналітики ISW переконані, що тиск на Україну з метою переговорів про припинення війни, швидше за все, залишатиметься безглуздим, якщо не шкідливим, доки путін вірить, що він може досягти своїх цілей на полі бою.

Путінвійна в Україніпереговори з рфросія окупанти

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