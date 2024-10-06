путін не має наміру знижувати інтенсивність бойових дій в Україні – ISW

кремль продовжить набирати солдатів на фронт за гроші, доки ця система працює.

російське військове командування не бажає миритися зі зниженням інтенсивності військових дій в Україні, і для цього збільшило зусилля з мобілізації солдатів за гроші.

Про це ідеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Уряд росії планує виділити 90 мільярдів рублів (948 мільйонів доларів США) на одноразові виплати для укладення військового контракту з Міноборони росії в період з 2025 по 2027 рік.

"Це свідчить про те, що кремль планує продовжувати покладатися на триваючі зусилля з криптомобілізації для задоволення потреб у живій силі для своєї війни в Україні доти, доки система криптомобілізації працює", - пишуть аналітики.