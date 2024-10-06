путін не має наміру знижувати інтенсивність бойових дій в Україні – ISW
06 жовтня 2024, 14:47
Фото: Reuters
кремль продовжить набирати солдатів на фронт за гроші, доки ця система працює.
російське військове командування не бажає миритися зі зниженням інтенсивності військових дій в Україні, і для цього збільшило зусилля з мобілізації солдатів за гроші.
Про це ідеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Уряд росії планує виділити 90 мільярдів рублів (948 мільйонів доларів США) на одноразові виплати для укладення військового контракту з Міноборони росії в період з 2025 по 2027 рік.
"Це свідчить про те, що кремль планує продовжувати покладатися на триваючі зусилля з криптомобілізації для задоволення потреб у живій силі для своєї війни в Україні доти, доки система криптомобілізації працює", - пишуть аналітики.
Як зазначають в ISW, зараз у росії пропонують одноразові виплати в розмірі 400 000 рублів (4200 доларів США) за підписання військового контракту, і це припускає, що кремль має намір набрати 225 тисяч нових контрактників у період з 2025 по 2027 рік, за умови збереження поточних ставок.
При цьому, вказують аналітики, існують обмеження на те, скільки новобранців може генерувати ця російська кампанія криптомобілізації, і збільшення фінансових стимулів навряд чи істотно вирішить ці обмеження.
путін, як і раніше, прихильний до триваючої кампанії криптомобілізації, щоб уникнути оголошення ще одного широко непопулярного часткового мобілізаційного призову резервістів, зазначають в ISW:
"путін і російське військове командування, схоже, не бажають миритися зі зниженням інтенсивності російських бойових операцій в Україні, оскільки вони розглядають збереження ініціативи на всьому театрі військових дій як стратегічний імператив".