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путін не може досягнути своєї мети в Україні – Міллер

05 січня 2024, 09:59
путін не може досягнути своєї мети в Україні – Міллер
aa.com.tr
Конгрес має дати змогу США надавати військову допомогу Україні.

Про це заявив речник Держдепу Метью Міллер, пише американська телерадіоорганізація ​​Голос Америки.

За його словами, вже зараз цілком зрозуміло, що росія зазнала невдачі.

"Нам дійсно потрібен Конгрес, щоб діяти. Ми знаємо, що нам потрібно продовжувати підтримувати Україну. Вони покладаються на цю допомогу, щоб продовжувати боротьбу з брутальним російським нападом, який триває щодня. Тому важливо, щоб Конгрес діяв, щоб продовжувати фінансувати демократію, яка продовжує захищатися.

Це цілком зрозуміло, що росія зазнала невдачі. Наша оцінка: вони не можуть захопити Київ. путін не досягнув і не зможе досягнути своєї кінцевої мети, яка полягає в тому, щоб підкорити всю Україну. Ми бачимо Україну, яка здатна міцно стояти на ногах, яка розбудовує свою економіку, розбудовує свою армію. Ситуація на полі бою буде дуже важкою без додаткової підтримки від США, і ми вважаємо, що нам потрібно продовжувати їх підтримувати, і ми думаємо, що Конгрес зрештою це зробить", - заявив Міллер. 

Він не не вважає, що війна в Україні зараз складається на користь росії.

Міллер сказав, що люди часто забувають, якою була справжня мета путіна - тотальне завоювання України, відсторонення від влади українського уряду і включення України до складу рф. Саме тому важливо пам'ятати, чого Україна досягла і продовжує досягати, вважає речник Держдепу. 

"Україна змогла запобігти цьому. Зараз усі сприймають це як належне, але це не виглядало як вирішене питання на початку  війни", - додав Міллер і нагадав, що влітку минулого року росія вийшла з Чорноморської зернової ініціативи, і тоді здавалося, що Україна не зможе продовжувати експорт зерна. Проте Україна мала військові успіхи й відкрила для торговельних суден частину акваторії Чорного моря.

 

війнаПутінміллер

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