Очільниця німецького МЗС підкреслила, що "Україна готова до справедливого миру".

Очільник кремля владімір путін не готовий до розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцом щодо мирного врегулювання війни в Україні.

Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок, цитує Reuters.

Очільниця німецького МЗС підкреслила, що "Україна готова до справедливого миру".

Водночас вона розкритикувала путіна за відмову від пропозицій щодо мирних переговорів.

"Він відмовляється прийняти мир і кожен день посилає новий сигнал на користь війни та руйнування. Наразі він навіть не готовий говорити з канцлером Німеччини по телефону", – акцентувала вона.

За повідомленням видання Die Zeit, німецький канцлер розглядав можливість телефонної розмови з путіним напередодні зустрічі G20 у Бразилії в листопаді.

Речник уряду Німеччини після цієї публікації зазначив, що Шольц раніше висловлював бажання поговорити з путіним "за слушної нагоди", але поки планів такої розмови немає.

Востаннє Шольц говорив із путіним ще в кінці 2022 року.