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ПОЛІТИКА

путін не переживе ще один рік, подібний до 2024-го – The Telegraph

02 січня 2025, 13:43
путін не переживе ще один рік, подібний до 2024-го – The Telegraph
з вільних джерел
росія здобула лише обмежені територіальні здобутки та не змогла захопити навіть всю Донецьку область на сході.

Війна в Україні стала ганебним провалом для владіміра путіна. Не зумівши досягти мети підкорити свого набагато меншого сусіда, він натомість завдав величезних страждань власній країні й зруйнував її економіку.

росія здобула лише обмежені територіальні здобутки та не змогла захопити навіть всю Донецьку область на сході. Минулорічний грандіозний наступ з метою створення буферної зони під Харковом для захисту російської території дозволив захопити лише кілька кілометрів уздовж кордону. Ракетні атаки, спрямовані на те, щоб занурити Україну в майже постійний холод і темряву, явно провалилися.

Про це пише The Telegraph.

путін втратив контроль над частинами Курської області в результаті першого з часів Другої світової війни вторгнення українських військ на російську територію і не зміг повернути його, попри те, що залучив Північну Корею як союзника в конфлікті.

Розхвалена путіним протиповітряна оборона виявилася нездатною зупинити українські удари по аеродромах, нафтобазах і складах боєприпасів на території росії. Навіть у москву, проникли українські безпілотники місцевого виробництва з вибуховими пристроями.

"російський військово-морський флот також був принижений, втративши контроль над Чорним морем і не в змозі припинити український експорт зерна. Близько 15 його кораблів було потоплено морськими безпілотниками, ще більше пошкоджено, а решта флоту була змушена відступити з Кримського півострова і від берегів України", — пише видання.

Крім того, всупереч мрії путіна про відродження російської імперії, він ризикує перетворити країну на залежну від китайців. Західні санкції вже зробили росію більш залежною від Китаю в плані економічної підтримки й торгівлі, ніж будь-коли раніше. З погіршенням економічного становища москви торговельна нерівність лише поглиблюватиметься.

Видання пише, що попри невдачі росії, не варто припускатися помилки, вважаючи, що Україна і Захід близькі до перемоги в цій війні.

Владімір Путінвтрати окупантіввійна в Україні

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