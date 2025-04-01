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путін не піде на повне припинення вогню на вимогу Трампа – ISW

01 квітня 2025, 15:55
путін не піде на повне припинення вогню на вимогу Трампа – ISW
Фото: REUTERS
Аналітики звернули увагу на те, що умови припинення вогню, судячи з усього, ще повністю не узгоджено.
росія, найімовірніше, не погодиться виконати "психологічний дедлайн", який встановив президент США Дональд Трамп на 20 квітня для досягнення безумовного припинення вогню в Україні.
 
Про це йдеться у прогнозі аналітиків Інституту вивчення війни.
 
За даними ISW, країна-агресорка уже висувала умову для тимчасового припинення вогню в Чорному морі, зажадавши від західних країн зняття санкцій із россільгоспбанку та інших фінансових організацій.
 
Ба більше, москва зажадала від Євросоюзу відновлення підключення фінансових установ до системи SWIFT. Аналітики зазначили, що умови припинення вогню, судячи з усього, ще не повністю узгоджено, у зв'язку з чим малоймовірно, що вдасться домогтися відповідної домовленості до 20 квітня.
 
Уточнюється також, що в росії активно намагаються підірвати укладення потенційної угоди щодо корисних копалин між США та Україною. Аналітики звернули увагу на слова гендиректора російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва, який сказав щодо цього, що москва і Вашингтон обговорюють спільні проєкти щодо рідкоземельних елементів.
 
За словами експертів, москва прагне в такий спосіб підірвати цілі адміністрації президента США Дональда Трампа і намагається позиціонувати себе як продавця рідкоземельних елементів.
 
До того ж аналітики впевнені, що економічна співпраця між рф і США не втримає Кремль від повторного повномасштабного вторгнення в Україну в майбутньому.

 

Путінвійна в Україніросія окупанти

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