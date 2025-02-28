путін не піде на територіальні поступки в Україні – ISW
28 лютого 2025, 08:07
Фото: з вільного доступу
путін продовжує відкидати умови переговорів, запропоновані США, і вимагати від України відмовитися від окупованих територій.
Заяви російського диктатора путіна та його наближених говорять про те, що він зберігає "максималістські територіальні амбіції і не йтиме на територіальні поступки".
Про це ідеться у звіті аналітиків Інституту з вивчення війни (ISW).
путін продовжує відкидати умови переговорів, запропоновані США, і вимагати від України відмовитися від окупованих територій. У Інституті навели слова диктатора про те, що у зверненні до колегії Федеральної служби безпеки він заявив, що росія продовжить посилювати операції на Донбасі.
27 лютого речник кремля Дмитро Пєсков також заявив, що Донбас і "Новоросія" є "невід'ємною" частиною росії.
Аналітики нагадали, що у путіна раніше визначали так звану "Новоросію" як всю східну та південну Україну (включно з Харківською, Дніпропетровською, Одеською та Миколаївською областями).
"Нові заяви рф про те, що вигаданий регіон "Новоросія" є частиною росії, вказують на те, що путін зберігає свої максималістські територіальні амбіції і не бажає йти на територіальні поступки", - констатували аналітики.
В огляді вказується, що росіяни окупували невелику частину Харківської області та Кінбурнську косу в Миколаївській області і намагаються просунутися до кордону Дніпропетровської області, і кремль може використати окупацію обмеженої території в цих областях як надуману передумову для того, щоб вимагати від України відмовитися від ще більшої території.
"путін залишається незацікавленим у добросовісних переговорах, які вимагають компромісів, і вважає, що зможе досягти своїх військових цілей у середньо- та довгостроковій перспективі", - йдеться у доповіді ISW.
Але аналітики Інституту нагадали, що державний секретар США Марко Рубіо заявив, що якщо росія "висуває максималістські вимоги, і знає, що вони не можуть бути виконані", то США зрозуміють, що путін не "серйозно" налаштований на переговори.