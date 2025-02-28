путін не піде на територіальні поступки в Україні – ISW

путін продовжує відкидати умови переговорів, запропоновані США, і вимагати від України відмовитися від окупованих територій.

Заяви російського диктатора путіна та його наближених говорять про те, що він зберігає "максималістські територіальні амбіції і не йтиме на територіальні поступки".

Про це ідеться у звіті аналітиків Інституту з вивчення війни (ISW).

путін продовжує відкидати умови переговорів, запропоновані США, і вимагати від України відмовитися від окупованих територій. У Інституті навели слова диктатора про те, що у зверненні до колегії Федеральної служби безпеки він заявив, що росія продовжить посилювати операції на Донбасі.

27 лютого речник кремля Дмитро Пєсков також заявив, що Донбас і "Новоросія" є "невід'ємною" частиною росії.

Аналітики нагадали, що у путіна раніше визначали так звану "Новоросію" як всю східну та південну Україну (включно з Харківською, Дніпропетровською, Одеською та Миколаївською областями).