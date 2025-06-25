путін не поїде до Бразилії на саміт БРІКС

На саміті росію представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров.

російський диктатор путін не поїде на саміт БРІКС, який відбудеться наступного тижня в Бразилії. Причиною став ордер на його арешт, який видав Міжнародний кримінальний суд (МКС).

Про це повідомив помічник глави рф Юрій Ушаков, пише Reuters.

За його словами, путін візьме участь у саміті БРІКС у Бразилії по відеозв'язку.

"Це пов'язано з певними труднощами в контексті вимог МКС. У зв'язку з цим бразильський уряд не зміг зайняти чітку позицію, яка дозволила б нашому президенту взяти участь у цій зустрічі", - розповів Ушаков журналістам.