путін не поїде до Бразилії на саміт БРІКС
25 червня 2025, 18:55
Фото: REUTERS
На саміті росію представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров.
російський диктатор путін не поїде на саміт БРІКС, який відбудеться наступного тижня в Бразилії. Причиною став ордер на його арешт, який видав Міжнародний кримінальний суд (МКС).
Про це повідомив помічник глави рф Юрій Ушаков, пише Reuters.
За його словами, путін візьме участь у саміті БРІКС у Бразилії по відеозв'язку.
"Це пов'язано з певними труднощами в контексті вимог МКС. У зв'язку з цим бразильський уряд не зміг зайняти чітку позицію, яка дозволила б нашому президенту взяти участь у цій зустрічі", - розповів Ушаков журналістам.
Зазначається, що на саміті БРІКС росію представлятиме міністр закордонних справ Сергій Лавров. Як пише South China Morning Post, захід пропустить і глава Китаю Сі Цзіньпін.
В агентстві нагадали, що МКС видав ордер на арешт путіна 2023 року через повномасштабне вторгнення росії в Україну. Російського диктатора звинуватили у військових злочинах, включно з депортацією сотень дітей з України.