путін не поступився на переговорах у Стамбулі – CNN
03 червня 2025, 08:55
Фото: REUTERS
У гру можуть вступити нові санкції та військова допомога.
Переговори між росією та Україною в Стамбулі завершилися без прориву: попри домовленість про обмін полоненими, кремль продовжує вимагати повної капітуляції Києва.
Про це пише CNN.
Під час перемовин росія вручила українській стороні новий меморандум із жорсткими вимогами — виведення ЗСУ з окупованих територій, відмова від вступу до НАТО, повна демілітаризація та заборона на розміщення іноземних військ. Ці умови українська влада категорично відкидає.
кремль також наполягає на скасуванні санкцій, відмові від репарацій і повному відновленні дипломатичних та економічних відносин. Усе це — без реальних поступок із боку москви.
Ці максималістські позиції путіна стали ударом і по іміджу Дональда Трампа. Президент США, який активно просуває свою стратегію "швидкого миру" в Україні як ключову обіцянку на другий термін, виявив гнів: за його словами, путін "абсолютно збожеволів" після нещодавніх масованих атак на українські міста.
На тлі провалу стамбульських переговорів у Конгресі США набирає обертів ініціатива щодо нових, "руйнівних" санкцій проти рф. Один із її авторів, сенатор Річард Блюменталь, публічно звинуватив Кремль у спробі "зробити дурнями Трампа й Америку".
Ситуація створює серйозний виклик для Трампа: чи продовжить він наполягати на переговорах, чи вдасться до жорстких дій — зокрема збільшення військової допомоги Києву? У Вашингтоні визнають: хід війни в Україні дедалі більше впливає на політичні перспективи самого Трампа.