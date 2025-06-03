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путін не поступився на переговорах у Стамбулі – CNN

03 червня 2025, 08:55
путін не поступився на переговорах у Стамбулі – CNN
Фото: REUTERS
У гру можуть вступити нові санкції та військова допомога.
Переговори між росією та Україною в Стамбулі завершилися без прориву: попри домовленість про обмін полоненими, кремль продовжує вимагати повної капітуляції Києва.
 
Про це пише CNN.
 
Під час перемовин росія вручила українській стороні новий меморандум із жорсткими вимогами — виведення ЗСУ з окупованих територій, відмова від вступу до НАТО, повна демілітаризація та заборона на розміщення іноземних військ. Ці умови українська влада категорично відкидає.
 
кремль також наполягає на скасуванні санкцій, відмові від репарацій і повному відновленні дипломатичних та економічних відносин. Усе це — без реальних поступок із боку москви.
 
Ці максималістські позиції путіна стали ударом і по іміджу Дональда Трампа. Президент США, який активно просуває свою стратегію "швидкого миру" в Україні як ключову обіцянку на другий термін, виявив гнів: за його словами, путін "абсолютно збожеволів" після нещодавніх масованих атак на українські міста.
 
На тлі провалу стамбульських переговорів у Конгресі США набирає обертів ініціатива щодо нових, "руйнівних" санкцій проти рф. Один із її авторів, сенатор Річард Блюменталь, публічно звинуватив Кремль у спробі "зробити дурнями Трампа й Америку".
 
Ситуація створює серйозний виклик для Трампа: чи продовжить він наполягати на переговорах, чи вдасться до жорстких дій — зокрема збільшення військової допомоги Києву? У Вашингтоні визнають: хід війни в Україні дедалі більше впливає на політичні перспективи самого Трампа.

 

Владімір Путінвійна в Україніросія окупанти

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