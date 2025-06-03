путін не поступився на переговорах у Стамбулі – CNN

У гру можуть вступити нові санкції та військова допомога.

Переговори між росією та Україною в Стамбулі завершилися без прориву: попри домовленість про обмін полоненими, кремль продовжує вимагати повної капітуляції Києва.

Під час перемовин росія вручила українській стороні новий меморандум із жорсткими вимогами — виведення ЗСУ з окупованих територій, відмова від вступу до НАТО, повна демілітаризація та заборона на розміщення іноземних військ. Ці умови українська влада категорично відкидає.

кремль також наполягає на скасуванні санкцій, відмові від репарацій і повному відновленні дипломатичних та економічних відносин. Усе це — без реальних поступок із боку москви.