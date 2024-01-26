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ПОЛІТИКА

путін не ухилявся б від нападу на НАТО – глава розвідки Німеччини

26 січня 2024, 21:15
путін не ухилявся б від нападу на НАТО – глава розвідки Німеччини
Фото: REUTERS
Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер також зазначав, що цивільне населення на Заході має готуватися до "тотальної війни" з росією.

російський диктатор владімір путін був би готовий напасти на НАТО, якби Україна була змушена здатися.

Про це заявив глава Федеральної розвідувальної служби Німеччини Бруно Каль, повідомляє Unternehmen-Heute.

Він підкреслив, що росія б не зупинилася на Україні, а наступними в його списку стали б країни НАТО.

"Якби Україна була змушена здатися, це не втамувало б спрагу влади росії. Якщо Захід не продемонструє явну готовність захищатися, у путіна більше не буде причин не нападати на НАТО", — заявив він.

При цьому він скептично ставиться до зміни влади в росії.

"Він (путін — ред.) міцно сидить у сідлі. І навіть якби він випав із вікна або іншим чином постраждав, знайшлося б достатньо людей, які думають так само, як він, і проводили б ту саму політику", — заявив він.

Каль також додав, що немає жодних ознак того, що ситуація зміниться відразу, наприклад, за допомогою демократично легітимізованих сил.

Голова військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер також зазначав, що цивільне населення на Заході має готуватися до "тотальної війни" з росією.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що Європа знову "стикається з військовою загрозою, якої не було вже 30 років" і попередив про можливість нападу росії через п’ять-вісім років.

НімеччинаНАТОПутін

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