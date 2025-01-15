путін не відмовлятиметься від своїх цілей у війні проти України – ISW

Цілі путіна в Україні полягають ще й в розвалі НАТО.

В Інституті вивчення війни вважають, що глава кремля Володимир путін не збирається йти на поступки для проведення мирних переговорів та підтримує вимоги, націлені на знищення української держави.

Про це йдеться в звіті ISW.

"кремль залишається відданим досягненню початкових цілей свого повномасштабного вторгнення в Україну в будь-яких майбутніх мирних переговорах, а саме: знищення української держави, розпуск нинішньої української влади, демілітаризація України та постійна заборона на майбутнє членство України в НАТО", - йдеться в звіті.

Радник путіна та колишній секретар Ради безпеки Микола Патрушев відкинув припущення про те, що москва може бути готова поступитися будь-якою окупованою територією Україні в майбутніх переговорах.

За його словами, ця ідея "навіть не підлягає обговоренню".

Патрушев також стверджував, що фіктивні референдуми на окупованих територіях України у вересні 2022 року легітимізували претензії рф на окуповані Донецьку, Луганську, Запорізьку і Херсонську області.

Радник кремля додав, що міжнародне визнання незаконної окупації та анексії рф цих чотирьох областей та окупованого Криму є умовою, яка не підлягає обговоренню для майбутньої мирної угоди.

Патрушев заявив, що цілі кремля в Україні залишаються незмінними, і що росія залишається відданою досягненню всіх цілей, які правитель рф Володимир путін використовував для виправдання повномасштабного вторгнення.

"путін визначив "демілітаризацію" та "денацифікацію" України як ключові цілі повномасштабного вторгнення під час виступу 23 лютого 2022 року – і ці цілі дорівнюють знищенню здатності України до самозахисту та заміні законної української влади проросійською маріонетковою", - додали аналітики ISW.

Вони також оцінюють цілі путіна в Україні як такі, що полягають у розвалі НАТО і встановленні повного контролю над Україною, і що путін залишається відданим цим цілям, і ISW не помітив жодних ознак того, що путін готовий поступитися цими цілями на майбутніх переговорах.

Крім того, російські офіційні особи продовжують заперечувати існування української ідентичності і незалежної від рф.

Міністр закордонних справ рф Сергій Лавров на вчоарашній пресконференції нагада про "країну, яка зараз називається Україною" – явна спроба дискредитувати існування України як суверенної та незалежної держави.

Патрушев і далі вважає, що "братерський" зв'язок між рф і Україною і відкинув будь-які припущення про те, що москва і Київ мають відмінні культурні та історичні ідентичності.

"Триваюча інформаційна операція кремля, яка намагається представити росіян і українців як одну єдину націю, культурно та історично однорідну, є однією з найбільш значущих інформаційних операцій Кремля, спрямованих на підрив підтримки України Заходом. Заклики до Заходу погодитися з усіма вимогами Росії в Україні вимагають від Заходу визнання за замовчуванням і згоди з тим, що українська ідентичність і незалежна від Росії держава або не існує в даний час, або не заслуговує на існування в майбутньому", - додали аналітики з ISW.