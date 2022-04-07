Путін не вітатиме Байдена з Днем незалежності через "недружню політику" США Це пов'язано з тим, що цей рік став кульмінацією недружньої політики щодо нашої країни з боку Сполучених Штатів. Тому в цих умовах навряд чи можна вважати за доцільне направлення такого вітального послання

Кремль заявив, що президент Росії Владімір Путін не вітатиме свого американського колегу Джо Байдена з Днем незалежності США в понеділок через "недружні" дії Вашингтона.

Фото: з вільного доступу

Про це заявив у понеділок речник Кремля Дмітрій Пєсков з посиланням на російське агентство "Интерфакс". "Ні, цього року не вирушатиме вітальна телеграма", - сказав Пєсков журналістам у понеділок. "Це пов'язано з тим, що цей рік став кульмінацією недружньої політики щодо нашої країни з боку Сполучених Штатів. Тому в цих умовах навряд чи можна вважати за доцільне направлення такого вітального послання", - заявив він. Сполучені Штати відзначають День незалежності 4 липня. Президент Володимир Зеленський вже привітав США та президента Джо Байдена із Днем незалежності. Глава держави побажав дружньому народу США миру та процвітання та подякував за лідерську допомогу у захисті Україною спільних цінностей.

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