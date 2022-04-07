ПОЛІТИКА НОВИНИКремль заявив, що президент Росії Владімір Путін не вітатиме свого американського колегу Джо Байдена з Днем незалежності США в понеділок через "недружні" дії Вашингтона.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Путін не вітатиме Байдена з Днем незалежності через "недружню політику" США
Це пов'язано з тим, що цей рік став кульмінацією недружньої політики щодо нашої країни з боку Сполучених Штатів. Тому в цих умовах навряд чи можна вважати за доцільне направлення такого вітального послання
Фото: з вільного доступу
Про це заявив у понеділок речник Кремля Дмітрій Пєсков з посиланням на російське агентство "Интерфакс".
"Ні, цього року не вирушатиме вітальна телеграма", - сказав Пєсков журналістам у понеділок.
"Це пов'язано з тим, що цей рік став кульмінацією недружньої політики щодо нашої країни з боку Сполучених Штатів. Тому в цих умовах навряд чи можна вважати за доцільне направлення такого вітального послання", - заявив він.
Сполучені Штати відзначають День незалежності 4 липня.
Президент Володимир Зеленський вже привітав США та президента Джо Байдена із Днем незалежності. Глава держави побажав дружньому народу США миру та процвітання та подякував за лідерську допомогу у захисті Україною спільних цінностей.
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