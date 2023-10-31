путін не засудив єврейські погроми в Дагестані. Це дуже промовисто – Кірбі

Представник Білого дому назвав ці події "демонстрацією ненависті, фанатизму та залякування".

Координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі назвав промовистим той факт, що президент росії путін не засудив події в Махачкалі, де натовп увірвався в аеропорт для виявлення там ізраїльтян.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Кірбі назвав це "демонстрацією ненависті, фанатизму та залякування".

"Ви всі бачили те, що сталося вчора в Дагестані, росії. Це те, що можна описати лише як жахлива демонстрація ненависті, фанатизму та залякування. Деякі люди порівнюють це з погромами кінця 19-го та початку 20-го століття, і я думаю, що це, мабуть, влучний опис, враховуючи те відео, яке ми там бачили", - сказав він.

"Місцеві провінційні чиновники, звичайно, досить швидко засудили цей натовп, і я почув протягом останньої години, що пан путін вирішив провести якусь зустріч із представниками служби безпеки. Але поза цим ми нічого не почули від кремля: ані засудження, ані жодних закликів до припинення ненависті, дискримінації та фанатизму щодо євреїв, нічого. І я думаю, що це дуже промовисто", - додав Кірбі.

Коментуючи заяви путіна, що за подіями в Дагестані нібито стоять країни Заходу та Україна, Кірбі сказав, що це - "класична риторика господаря кремля".

“Ну хіба це не мило? Це класична російська риторика, чи не так? Коли щось йде погано у вашій країні, просто звинувачуйте когось іншого, звинувачуйте в цьому зовнішні впливи. Захід не має до цього відношення. Це просто ненависть, фанатизм і залякування, чисто і просто. І хороший лідер, порядний лідер, назвав би це таким, яким воно є, як президент Байден назвав це тут, у цій країні, замість того, щоб звинувачувати в чомусь Захід", - наголосив Кірбі.

Нагадаємо, на російському Кавказі кілька днів поспіль відбуваються антиізраїльські акції, частина з яких переросла у справжні погроми.