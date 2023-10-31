путін не засудив єврейські погроми в Дагестані. Це дуже промовисто – Кірбі
Координатор стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі назвав промовистим той факт, що президент росії путін не засудив події в Махачкалі, де натовп увірвався в аеропорт для виявлення там ізраїльтян.
Про це повідомляє "Голос Америки".
Кірбі назвав це "демонстрацією ненависті, фанатизму та залякування".
"Ви всі бачили те, що сталося вчора в Дагестані, росії. Це те, що можна описати лише як жахлива демонстрація ненависті, фанатизму та залякування. Деякі люди порівнюють це з погромами кінця 19-го та початку 20-го століття, і я думаю, що це, мабуть, влучний опис, враховуючи те відео, яке ми там бачили", - сказав він.
"Місцеві провінційні чиновники, звичайно, досить швидко засудили цей натовп, і я почув протягом останньої години, що пан путін вирішив провести якусь зустріч із представниками служби безпеки. Але поза цим ми нічого не почули від кремля: ані засудження, ані жодних закликів до припинення ненависті, дискримінації та фанатизму щодо євреїв, нічого. І я думаю, що це дуже промовисто", - додав Кірбі.
Коментуючи заяви путіна, що за подіями в Дагестані нібито стоять країни Заходу та Україна, Кірбі сказав, що це - "класична риторика господаря кремля".
“Ну хіба це не мило? Це класична російська риторика, чи не так? Коли щось йде погано у вашій країні, просто звинувачуйте когось іншого, звинувачуйте в цьому зовнішні впливи. Захід не має до цього відношення. Це просто ненависть, фанатизм і залякування, чисто і просто. І хороший лідер, порядний лідер, назвав би це таким, яким воно є, як президент Байден назвав це тут, у цій країні, замість того, щоб звинувачувати в чомусь Захід", - наголосив Кірбі.
Нагадаємо, на російському Кавказі кілька днів поспіль відбуваються антиізраїльські акції, частина з яких переросла у справжні погроми.