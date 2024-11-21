путін не зможе завершити війну в Україні без розвалу рф – The Telegraph
21 листопада 2024, 19:35
Фото: REUTERS
путін негласно висловив готовність обговорити з Трампом угоду про припинення вогню в Україні, але його вимоги нереалістичні.
Голові кремля путіну не вдасться завершити війну в Україні без серйозних наслідків для росії. Політичні екстремісти всередині країни можуть "зв'язати йому руки".
Про це розповів Самуель Рамані, журналіст, експерт з відносин США і росії з країнами Близького Сходу і Південної Азії у своїй колонці для видання The Telegraph.
Він нагадав, що путін негласно висловив готовність обговорити з новообраним президентом США Дональдом Трампом угоду про припинення вогню в Україні, яка передбачає заморожування конфлікту. Проте публічно в кремлі говорять про те, що не збираються допускати цього.
Також журналіст зазначив, що путін відкинув мирний план Туреччини щодо України. Він передбачав заморожування поточних бойових дій і відмову України від вступу в НАТО протягом щонайменше десяти років. Крім цього пропонувалося розмістити міжнародні війська на демілітаризованому кордоні на сході нашої країни.
Експерт вважає, що подібний план Трамп може запропонувати путіну після своєї інавгурації. Щоб кремль погодився на переговори, США доведеться піти на максималістське бачення путіна, яке передбачає визнання захоплених росією територій України та її відмову від членства в НАТО на постійній основі.
Ще одним "каменем спотикання" є Курська область. Рамані наголосив, що путін не збирається йти на мирні переговори, поки не поверне цей регіон під свій контроль. Він зазначив, що шанси на те, що Трамп погодиться на всі вимоги російського диктатора - малоймовірні.
Журналіст додав, що для рф дипломатія - це інструмент психологічної війни і можливість потягнути час для того, щоб домогтися якомога більше військових успіхів.
Щойно переговори почнуться, путін одразу ж нагадає про удари ракетами ATACMS по Україні та окупацію Курської області, заявив Рамані. За його словами, Росія хоче, щоб Україна пішла на односторонні поступки.