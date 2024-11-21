путін не зможе завершити війну в Україні без розвалу рф – The Telegraph

путін негласно висловив готовність обговорити з Трампом угоду про припинення вогню в Україні, але його вимоги нереалістичні.

Голові кремля путіну не вдасться завершити війну в Україні без серйозних наслідків для росії. Політичні екстремісти всередині країни можуть "зв'язати йому руки".

Про це розповів Самуель Рамані, журналіст, експерт з відносин США і росії з країнами Близького Сходу і Південної Азії у своїй колонці для видання The Telegraph.

Він нагадав, що путін негласно висловив готовність обговорити з новообраним президентом США Дональдом Трампом угоду про припинення вогню в Україні, яка передбачає заморожування конфлікту. Проте публічно в кремлі говорять про те, що не збираються допускати цього.