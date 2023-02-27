путін недооцінює рішучість США підтримувати Україну — ЦРУ

Директор ЦРУ Вільям Бернс певен, що президент росії путін недооцінює рішучість США підтримувати Україну у війні проти росії.

Бернс впевнений що путін недооцінює рішучість США підтримувати Україну.

Про це пише APnews.

За словами директора ЦРУ, російський президент вважає, що в американців синдром дефіциту уваги і тому вони з часом перейдуть до іншого питання.

Під час зустрічі у листопаді начальник російської розвідки сергій наришкін продемонстрував почуття зухвалості та гордині, яке відображало власні переконання Путіна, що він може змусити час працювати на нього та вірить, що він може зневажати українці та може виснажити наших європейських союзників, сказав Вільям Бернс

Ця розмова, на думку директора ЦРУ, була досить сумною.

“путін надто впевнений у своїх можливостях підкорити Україну. Я думаю, що зараз путін надто впевнений у своїй здатності виснажити Україну", – заявив Бернс.

І додав, що в якийсь момент йому доведеться зіткнутися зі зростаючими витратами, а також з тим, що люди в трунах повертатимуться додому у найбідніші регіони росії, звідки, за його словами, мобілізовано багато людей, яких кидають як гарматне м'ясо.