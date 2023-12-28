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ПОЛІТИКА

путін обіцяє Сі "воювати п'ять років" в Україні – ЗМІ

28 грудня 2023, 08:15
путін обіцяє Сі
путін та Сі Цзіньпін, фото Agence France-Presse
Березневі слова путіна, покликані утримати Китай на боці росії, змусили Пекін застрахуватися від ризиків.

російський диктатор владімір путін попереджав свого китайського колегу Сі Цзіньпіна про те, що війна росії проти України може тривати п'ять років.

Про це повідомляє Nikkei Asia.

Таке попередження, як повідомили джерела Nikkei, було озвучене путіним під час візиту Сі Цзіньпіна до москви у березні цього року. Тоді російський диктатор сказав, що росія "воюватиме щонайменше п'ять років", але запевнив очільника Китаю, що рф зрештою переможе.

Як пише Nikkei, незалежно від того, чи повірив в слова путіна Сі Цзіньпін, це могло вплинути на подальші відносини між росією та Китаєм, що, зокрема, відобразилося у відрядженні китайської миротворчої місії в Європу та звільненні міністра закордонних справ КНР.

Крім того, за даними Nikkei, Китай переглянув свою стратегію, оскільки затяжна війна в Україні суттєво вплине на плани та амбіції Сі Цзіньпіна під час його третього терміну на посаді очільника КНР, зокрема, на приєднання Тайваню.

З огляду на заяву очільника кремля, зазначає Nikkei, повідомлення про нібито сигнали рф про відкритість до припинення вогню та переговорів не слід сприймати "за чисту монету". Ймовірно, путін просто хоче створити ілюзію напередодні президентських виборів, вважаючи, що це йому допоможе.

путін зустрічався з Сі Цзіньпіном незадовго до повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Сталося це під час зимових Олімпійських ігор в Пекіні у лютому 2022 року, на відкритті яких був присутній російський диктатор. Однак, як пише Nikkei, путін не попередив Сі Цзіньпіна про свої масштабні плани, чим образив китайського лідера.

Пекін вважав, що російські війська вторгнуться лише у східну частину України, але точно не очікував повномасштабного нападу, особливо через чотири дні після закриття зимових Олімпійських ігор в Пекіні та за тиждень до початку Паралімпіади.

Зважаючи на це, пояснює Nikkei, Китай поставив під сумнів слова путіна про "війну на п'ять років" та почав думати про захист власних інтересів незалежно від того, чим можуть закінчитися події в Україні. Зокрема, Китай створив власну "миротворчу місію", що, як пише Nikkei, продемонструвало незначну зміну проросійської позиції Сі Цзіньпіна та викликало гнів в очільника кремля.

Сі ЦзіньпінПутінвійна в Україні

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