путін обіцяє виділити понад $126 мільярдів на державні витрати напередодні виборів

Не виключено, що відбудеться підняття податків

Президент росії владімір путін збирається продовжити свої 24 роки на посаді після так званих "виборів" 15-17 березня й пообіцяв понад 11,5 трильйонів рублів ($126,5 мільярдів) на розвиток інфраструктури і соціальні витрати протягом наступних шести років.

путін у "передвиборчій" промові перед російською елітою наприкінці лютого заявив, що "у нас є як ресурси, так і величезні можливості для досягнення наших цілей".

Але опитані Reuters не бачать можливостей для збільшення витрат російського бюджету (36,6 трлн рублів у 2024 році) на ще 2 трлн рублів щорічно.

"На перший погляд, це не виглядає «непідйомним», у разі більш негативної економічної ситуації, ніж прогнозує влада, це вимагатиме пошуку додаткових джерел фінансування", – зазначив керівник інвестиційного департаменту компанії "Астра Ессет Менеджмент" Дмітрій Полєвой.

Аналітики інвестиційного банку "Синара" заявили, що ці заходи передбачають значне фіскальне стимулювання економіки, а це означає, що неминуче підвищення податків є ймовірним. Раніше путін вже натякнув на підвищення податкового навантаження для заможних громадян і компаній.

Деякі з обіцянок Путіна

Інфраструктура

4,5 трильйона рублів на модернізацію державної інфраструктури, такої як житлово-комунальне опалення;

1 трильйон рублів на будівництво, ремонт і оснащення лікарень;

400 мільярдів рублів на капітальний ремонт шкіл і дитячих садків;

400 мільярдів рублів на будівництво університетських кампусів;

360 мільярдів рублів на парки та громадські простори;

250 мільярдів рублів на модернізацію аеропортової інфраструктури;

150 мільярдів рублів на оновлення громадського транспорту;

124 мільярди рублів на капітальний ремонт університетів;

120 мільярдів рублів на ремонт і оснащення коледжів;

120 мільярдів рублів на будівництво житлових кварталів;

100 мільярдів рублів на оновлення інфраструктури музеїв, театрів, бібліотек, шкіл мистецтв і кінотеатрів;

66 мільярдів рублів на закупівлю шкільних автобусів;

65 мільярдів рублів на спортивні майданчики.

Підтримка регіонів

Списання двох третин боргів російських регіонів за бюджетними кредитами. Це дозволить їм економити близько 200 мільярдів рублів на рік з 2025 по 2028 рік.

Соціальні витрати