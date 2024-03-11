путін обіцяє виділити понад $126 мільярдів на державні витрати напередодні виборів
Президент росії владімір путін збирається продовжити свої 24 роки на посаді після так званих "виборів" 15-17 березня й пообіцяв понад 11,5 трильйонів рублів ($126,5 мільярдів) на розвиток інфраструктури і соціальні витрати протягом наступних шести років.
путін у "передвиборчій" промові перед російською елітою наприкінці лютого заявив, що "у нас є як ресурси, так і величезні можливості для досягнення наших цілей".
Але опитані Reuters не бачать можливостей для збільшення витрат російського бюджету (36,6 трлн рублів у 2024 році) на ще 2 трлн рублів щорічно.
"На перший погляд, це не виглядає «непідйомним», у разі більш негативної економічної ситуації, ніж прогнозує влада, це вимагатиме пошуку додаткових джерел фінансування", – зазначив керівник інвестиційного департаменту компанії "Астра Ессет Менеджмент" Дмітрій Полєвой.
Аналітики інвестиційного банку "Синара" заявили, що ці заходи передбачають значне фіскальне стимулювання економіки, а це означає, що неминуче підвищення податків є ймовірним. Раніше путін вже натякнув на підвищення податкового навантаження для заможних громадян і компаній.
Деякі з обіцянок Путіна
Інфраструктура
- 4,5 трильйона рублів на модернізацію державної інфраструктури, такої як житлово-комунальне опалення;
- 1 трильйон рублів на будівництво, ремонт і оснащення лікарень;
- 400 мільярдів рублів на капітальний ремонт шкіл і дитячих садків;
- 400 мільярдів рублів на будівництво університетських кампусів;
- 360 мільярдів рублів на парки та громадські простори;
- 250 мільярдів рублів на модернізацію аеропортової інфраструктури;
- 150 мільярдів рублів на оновлення громадського транспорту;
- 124 мільярди рублів на капітальний ремонт університетів;
- 120 мільярдів рублів на ремонт і оснащення коледжів;
- 120 мільярдів рублів на будівництво житлових кварталів;
- 100 мільярдів рублів на оновлення інфраструктури музеїв, театрів, бібліотек, шкіл мистецтв і кінотеатрів;
- 66 мільярдів рублів на закупівлю шкільних автобусів;
- 65 мільярдів рублів на спортивні майданчики.
Підтримка регіонів
Списання двох третин боргів російських регіонів за бюджетними кредитами. Це дозволить їм економити близько 200 мільярдів рублів на рік з 2025 по 2028 рік.
Соціальні витрати
- Доручення путіна продовжити програму пільгової сімейної іпотеки коштуватиме 1,5 трильйона рублів протягом наступних шести років, згідно з попередніми розрахунками Міністерства фінансів. Додаткові витрати на програму в 2024 році складуть 260 мільярдів рублів.
- Віце-прем'єр-міністр Тетяна Голікова заявила, що до 2030 року програма материнського капіталу коштуватиме додатково 600 мільярдів рублів;
- 100 мільярдів рублів на соціальні виплати сім'ям з дітьми;
- щонайменше 75 мільярдів рублів буде виділено регіонам з низьким рівнем народжуваності до 2030 року.