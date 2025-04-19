російська сторона нібито готова призупинити на деякий час всі бойові дії.

Глава рф владімір путін оголосив "великоднє перемир'я", що начебто передбачає зупинку всіх бойових дій в Україні з вечора 19 квітня до опівночі 21 квітня.

Про це інформують росЗМІ.

Він вказав, що воно почне діяти сьогодні з 18 години. Пропагандистські ЗМІ вказують, що путін нібито дав наказ зупинити всі бойові дії до 00:00 понеділка.

Водночас російський диктатор закликав армію рф "бути готовою до можливого порушення перемир'я Києвом".

"Хід перемир'я покаже готовність київського режиму до бажання та здатності мирно врегулювати питання", - повідомляє путін.

У січні 2023 року влада росії оголошувала «різдвяне перемир'я». Однак бої зупинено не було. Папа римський Франциск пропонував установити великоднє перемир'я на два тижні у квітні того ж року, тоді в кремлі заявили, що цю ідею не розглядають.

У наступні роки війни "одностороннє перемир'я" ні на Великдень, ні на Різдво влада рф навіть формально не оголошувала.

Керівник ЦПД Андрій Коваленко зауважив, що це "перемир'я" триватиме лише 30 годин.

"А чому на 30 годин, а не безумовне припинення вогню, як ми пропонували ще з 11 березня?", - сказав він.