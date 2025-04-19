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ПОЛІТИКА

путін оголосив "великоднє перемир’я", злякавшись виходу Трампа з переговорів – ЗМІ

19 квітня 2025, 21:59
путін оголосив
Фото: cnn.com
путін досі жорстко грав із Трампом.

Несподіване рішення кремля оголосити "великоднє перемир’я", ймовірно, пов’язане із вчорашніми погрозами Білого дому вийти з переговорного процесу. Ймовірно, це означає, що владімір путін таки хоче тимчасової заморозки війни.

Про це на сторінках The Telegraph пише відставний полковник британської армії, військовий аналітик Річард Кемп.

Він зауважив, що вчора президент США Дональд Трамп і його державний секретар Марко Рубіо прямо пригрозили вийти з мирних переговорів, якщо найближчим часом не буде хоч якогось результату. І от сьогодні путін несподівано оголошує в односторонньому порядку про "великоднє перемир'я". Це його перша подібна ініціатива за весь час війни. Досі путін навпаки відхиляв усі пропозицій про будь-яке тимчасове перемир’я.

"путін досі жорстко грав із Трампом, але, можливо, тепер визнає, що час спливає. (...) Хоча Росія має перевагу, путін хоче, щоб ця війна закінчилася, принаймні на даний момент", – пише Кемп. 

На думку британського аналітика, путін таки розуміє, що росія потребує паузи у війні, аби стабілізувати ситуацію в економіці. І схоже на те, що насправді путін боїться реакції Трампа у випадку, якщо росія перегне палицю, постійно саботуючи мирні ініціативи президента США. 

Кемп вважає, що раптово оголошеним перемир’ям кремль намагається заспокоїти Трампа і дати йому можливість оголосити про якусь перемогу на переговорах. 

"Наголос кремля на готовності до українських "провокацій" вказує на його намір схопитися або сфабрикувати будь-які подібні інциденти, щоб оголосити, що Зеленський несерйозно ставиться до миру, і відбити м’яч назад на майданчик Києва, таким чином спонукаючи до подальших вимог від України з боку Білого дому", – вважає аналітик.

війнаВладімір ПутінДональд Трамп

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