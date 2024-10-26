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путін перебільшує успіхи росії в Курській області – ISW

26 жовтня 2024, 10:23
путін перебільшує успіхи росії в Курській області – ISW
І заявляє, що ЗСУ знаходяться в оточенні.

Президент рф Володимир путін продовжує перебільшувати успіхи росії у Курській області, можливо, для того, щоб переконати росіян у здатності військ рф придушити операцію ЗСУ.

Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни.

Вчора, 25 жовтня, путін дав інтерв'ю каналу "росія 1", де відповів на питання про свої більш ранні заяви 24 жовтня про те, що російські війська "заблокували" близько 2000 українських солдатів у Курській області. Під час бесіди диктатор подвоїв свою заяву, сказавши, що війська ЗСУ, які "оточені", "навіть не розуміють, що вони оточені".

Також за словами диктатора, українські війська втратили контроль над оточеними підрозділами і що Міноборони рф публічно не повідомляло про заявлене успішне проникнення росії на деякі українські позиції в Курській області.

В інституті пишуть, що путін вкотре не зміг визнати, що український виступ у Курській простягається від українсько-російського міжнародного кордону, і що війська ЗСУ можуть вільно перетинати ділянку цього кордону, яка знаходиться під контролем України.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський у свою чергу відкинув заяву Путіна від 24 грудня про те, що ЗСУ в оточені та зазнають значних втрат. Він повідомив, що втрати рф з 8 серпня становили 17 819 осіб, включаючи 711 військовополонених.

 
війна в УкраїніКурська областьВолодимир Путін

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