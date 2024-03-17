путін "переміг" на президентських виборах в росії з 87,8% голосів – Reuters

Президент рф Володимир путін переміг на президентських виборах, набравши 87,8% голосів.

Такі дані показав екзит-пол Всеросійського центру вивчення громадської думки, передає агенція Reuters.

Цього разу путін набрав найбільше голосів, сьогоднішній результат перевершив усі попередні, в яких той брав участь, а їх було чотири: 76,7% у 2018 році.

Цього разу вибори проходили 3 дні і сьогодні був фінальний день.