путін "переміг" на президентських виборах в росії з 87,8% голосів – Reuters
17 березня 2024, 20:15
Путін
Президент рф Володимир путін переміг на президентських виборах, набравши 87,8% голосів.
Такі дані показав екзит-пол Всеросійського центру вивчення громадської думки, передає агенція Reuters.
Цього разу путін набрав найбільше голосів, сьогоднішній результат перевершив усі попередні, в яких той брав участь, а їх було чотири: 76,7% у 2018 році.
Цього разу вибори проходили 3 дні і сьогодні був фінальний день.