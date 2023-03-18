путін підписав цинічний закон про громадянство українців

Для позбавлення дитини українського громадянства достатньо заяви одного з батьків.

російський диктатор володимир путін підписав закон про громадянство українців.

Документ опубліковано на російському офіційному інтернет-порталі правової інформації.

Згідно з новим законом, українське громадянство буде вважатися припиненим з дня подачі заяви в МВС рф про вихід з нього. Зокрема, таким українцям заборонять використовувати паспорт України чи інші документи, які засвідчують громадянство України.

"У разі подачі заяви... наявність раніше у громадянина рф громадянства України визнається фактом, що не має юридичного значення для виникнення або припинення прав, обов'язків і притягнення до відповідальності в рамках правовідносин, що виникли до визнання такого громадянина не мають громадянства України", - йдеться в законі.