Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

путін підписав закон про ратифікацію договору з КНДР

10 листопада 2024, 17:09
путін підписав закон про ратифікацію договору з КНДР
Фото: з вільного доступу
Його було підписано ще влітку, а пару днів тому його схвалили Федеральні збори рф.

Президент рф Володимир путін вчора підписав закон про ратифікацію договору про всеосяжне стратегічне партнерство між рф і Північною Кореєю.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Договір був підписаний ще в червні цього року під час візиту путіна до Північної Кореї і кілька днів тому схвалений Федеральними зборами рф.

В договорі написано, що в разі збройного нападу на одну зі сторін інша зобов’язується негайно надати військову й іншу допомогу. 

Також сторони домовилися не укладати угоди з третіми країнами, спрямованими проти один одного, і не допускати використання своєї території для порушення суверенітету іншої сторони.

Ще у документі закріплені зобов’язання щодо зміцнення багатополярного світового порядку та розвитку прикордонного співробітництва.

ЗМІ вже давно повідомляють, що з Північної Кореї до Росії вже направлені близько 10000 військових для участі у війні з Україною.

Українська розвідка каже, що ЗСУ вже вступали у бій з військами КНДР на території Курської області рф, а Президент Володимир Зеленський заявив про втрати сил корейців.

В НАТО засудили розширення військової співпраці між росією і КНДР. 

В Альянсі вважають, що відправлення північнокорейських військ є небезпечною ескалацією і порушує резолюції Ради безпеки ООН. Таке нарощування підтримки москви в її агресивній війні проти України викликає серйозне занепокоєння міжнародної спільноти, наголошується в заяві.

 
РосіяВолодимир ПутінКНДРдоговір

Останні матеріали

Дональд Трамп обирає Сьюзі Вайлз керівником апарату Білого Дому. Кілька штрихів до її портрету – Politico
Політика
Дональд Трамп обирає Сьюзі Вайлз керівником апарату Білого Дому. Кілька штрихів до її портрету – Politico
Переклад iPress – 08 листопада 2024, 13:35
Козирні карти: набір для виживання. Як Європі підготуватися до чотирьох неспокійних років – Едвард Лукас
Політика
Козирні карти: набір для виживання. Як Європі підготуватися до чотирьох неспокійних років – Едвард Лукас
Переклад iPress – 08 листопада 2024, 11:32
У
Політика
У "кімнаті без дорослих". Що означає перемога Трампа для світу? – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 08 листопада 2024, 08:24
Перемога Трампа: що далі. Американські ЗМІ про зміни, які чекають на США та світ
Політика
Перемога Трампа: що далі. Американські ЗМІ про зміни, які чекають на США та світ
Переклад iPress – 07 листопада 2024, 16:40
24 години… Пропагандони путіна зловтішаються його хитрою
Політика
24 години… Пропагандони путіна зловтішаються його хитрою "грою", яка допомогла Трампу перемогти – Джулія Девіс
Переклад iPress – 07 листопада 2024, 11:55
росіяни просувалися лише біля Курахового. На решті лінії фронту попри бої просувань не було – Дональд Гілл
Cуспільство
росіяни просувалися лише біля Курахового. На решті лінії фронту попри бої просувань не було – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 листопада 2024, 00:17
Геополітика і вибори у США 2024 року. Перемога Трампа мала б розв'язати руки Байдену – Ендрю Таннер
Політика
Геополітика і вибори у США 2024 року. Перемога Трампа мала б розв'язати руки Байдену – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 06 листопада 2024, 16:51
Політика
"НАТО або ядерна зброя". Чому ядерне відродження України не хоче помирати – Мар'яна Буджерин
Переклад iPress – 06 листопада 2024, 12:42
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється