путін підписав закон про ратифікацію договору з КНДР

Його було підписано ще влітку, а пару днів тому його схвалили Федеральні збори рф.

Президент рф Володимир путін вчора підписав закон про ратифікацію договору про всеосяжне стратегічне партнерство між рф і Північною Кореєю.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Договір був підписаний ще в червні цього року під час візиту путіна до Північної Кореї і кілька днів тому схвалений Федеральними зборами рф.

В договорі написано, що в разі збройного нападу на одну зі сторін інша зобов’язується негайно надати військову й іншу допомогу.

Також сторони домовилися не укладати угоди з третіми країнами, спрямованими проти один одного, і не допускати використання своєї території для порушення суверенітету іншої сторони.

Ще у документі закріплені зобов’язання щодо зміцнення багатополярного світового порядку та розвитку прикордонного співробітництва.

ЗМІ вже давно повідомляють, що з Північної Кореї до Росії вже направлені близько 10000 військових для участі у війні з Україною.

Українська розвідка каже, що ЗСУ вже вступали у бій з військами КНДР на території Курської області рф, а Президент Володимир Зеленський заявив про втрати сил корейців.

В НАТО засудили розширення військової співпраці між росією і КНДР.

В Альянсі вважають, що відправлення північнокорейських військ є небезпечною ескалацією і порушує резолюції Ради безпеки ООН. Таке нарощування підтримки москви в її агресивній війні проти України викликає серйозне занепокоєння міжнародної спільноти, наголошується в заяві.