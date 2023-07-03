путін підтвердив, що ПВК "Вагнер" була частиною армії – генпрокурор

Минулого тижня путін заявив, що ПВК "Вагнер" та його засновник Євгєній Прігожин отримали від росії майже 2 млрд доларів за минулий рік.

Нещодавні коментарі російського диктатора путіна про фінансування ПВК "Вагнер" стали "прямим доказом" того, що найманці були незаконною частиною російської армії у війні проти України.

Про це повідомляє генпрокурор України Андрій Костін у коментарі Reuters.

Минулого тижня путін заявив, що ПВК "Вагнер" та його засновник Євгєній Прігожин отримали від росії майже 2 млрд доларів за минулий рік.

Тоді як росія намагається відокремити сили ПВК "Вагнер" від своїх військових, коментарі путіна щодо витрат держбюджету на найманців були "як прямий доказ того, що вони не лише де-факто, але, ймовірно, незаконно, також є частиною російської армії", вважає Костін.

При цьому використання найманців державами у збройних конфліктах заборонено Женевськими конвенціями.

За словами Костіна, серед понад 93 тисяч випадків потенційних військових злочинів, які розслідував Офіс генпрокурора, було багато звірств, які вчинили саме війська "Вагнера".

Генпрокурор зазначив, що їхні звірства є "одними з найтяжчих злочинів проти наших мирних жителів і наших військовополонених".

Костін також додав, що ПВК "Вагнер" становить загрозу не лише для України, але й для миру та безпеки в багатьох країнах, у тому числі в Латинській Америці, Африці та на Близькому Сході.

Український генпрокурор звернувся до союзників, включаючи США та Британію, з проханням визнати ПВК "Вагнер" терористичною організацією, щоб її можна було притягнути до відповідальності, а її активи заморозити.

"Прігожин вже є фігурантом кримінального провадження в Україні, але головне – припинити діяльність таких груп", – наголосив він.

росія використовувала найманців ПВК "Вагнер" у війні проти України. При цьому кремль заперечував будь-який прямий зв'язок із найманцями.

Проте минулого тижня путін вперше визнав, що ПВК "Вагнер" отримувала державне фінансування. До того ж нещодавно російський пропагандист Дмітрій Кісєльов заявив, що сили "Вагнера" отримали понад 9,8 млрд доларів за державними контрактами.

24 червня лідер ПВК "Вагнер" Євгєній Прігожин звинуватив російські війська у тому, що вони вдарили по тилових таборах його найманців.